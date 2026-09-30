মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের কার ভাগ্যে কী রয়েছে!রইল ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের কার ভাগ্যে কী রয়েছে!রইল ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমত। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আজ কী রয়েছে।
মেষ
আজ আর্থিক বিষয়ে আপনি আশার নতুন আলো দেখতে পারেন। কোনো বিনিয়োগ বা আর্থিক সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো না করে, ধৈর্য ধরলে আপনি লাভের ভালো সুযোগ পেতে পারেন। কাজের প্রতি আপনার উৎসাহ অটুট থাকবে এবং আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবেন। জীবনসঙ্গীর সাথে সময় কাটানো আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা বাড়াবে। ব্যবসায়ীরা তাদের আয় বাড়ানোর নতুন উপায় খুঁজে পেতে পারেন। সামান্য স্বাস্থ্য সমস্যাও উপেক্ষা করবেন না। আপনি যদি আপনার সন্তানদের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করেন, তবে পারিবারিক পরিবেশ আরও মনোরম হয়ে উঠবে।
বৃষ
আজ আপনার জন্য বিচক্ষণতা ও সংযমের সাথে এগিয়ে যাওয়ার দিন। যেকোনো কাজে তাড়াহুড়ো পরিহার করলে সাফল্যের পথ সহজ হবে। সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি আপনার আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে তুলবে। পরিবারে বিবাহ সংক্রান্ত যেকোনো বাধা দূর হলে একটি সুখী পরিবেশ তৈরি হতে পারে। ভ্রমণের সময় অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। তবে, বাড়িতে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, তাই পরিস্থিতি না বাড়িয়ে শান্ত ও বিচক্ষণতার সাথে কাজ করাই শ্রেয়।
মিথুন
আজ আপনি আপনার দৈনন্দিন রুটিন এবং কাজের অভ্যাসে কিছু নতুন পরিবর্তন আনতে অনুপ্রাণিত হবেন। এই ছোট পরিবর্তনগুলো দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনের আনন্দময় সংবাদ একটি উৎফুল্ল পরিবেশ তৈরি করতে পারে। বৈবাহিক সমস্যা থেকেও মুক্তির ইঙ্গিত রয়েছে। আজ আপনার বাবার দেওয়া একটি উপদেশ অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আপনার ধারণাগুলোর প্রশংসা করা হবে এবং আপনার পরামর্শে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মুগ্ধ হতে পারেন।
কর্কট
আজ আপনার আরাম ও বিলাসিতা বাড়ানোর ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনি আপনার বাড়ির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বা একটি নতুন যানবাহন কেনার কথা ভাবতে পারেন। আপনি যদি ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে আপনার কাজে অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে। সরকারি বিষয়গুলিতে কিছু বিলম্ব হতে পারে, কিন্তু ধৈর্য আপনাকে একটি সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। বন্ধুকে আর্থিকভাবে সাহায্য করলে আপনাদের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। পুরোনো কোনো লেনদেন সংক্রান্ত একটি সমস্যা আবার দেখা দিতে পারে, তাই এটি স্থগিত না করে দ্রুত সমাধান করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More