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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের কার ভাগ্যে কী রয়েছে!৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ র আজকের রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

Published on: Sep 30, 2026, 05:00:35 IST
By Sritama Mitra
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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ বুধবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার কেমন কাটবে আজ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য় এই সমস্ত দিক থেকে লাকি কারা আজ কারা, তা দেখে নিন।

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের কার ভাগ্যে কী রয়েছে!৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের কার ভাগ্যে কী রয়েছে!৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

সিংহ

আজ আপনার জন্য লাভ ও সন্তুষ্টির দিন হবে। ব্যবসায় আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনার উৎসাহ বাড়াবে এবং আর্থিক পরিস্থিতিতে সন্তুষ্টি এনে দেবে। যারা বিনিয়োগ বা শেয়ার বাজারের সাথে জড়িত, তারাও কিছু ইতিবাচক সংকেত পেতে পারেন, যদিও সাবধানে সিদ্ধান্ত নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে। প্রেমের সম্পর্ক মধুর থাকবে এবং সঙ্গীর সাথে কাটানো সময় আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে পরিচিত হতে পারেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে আপনার আগ্রহ বাড়বে এবং পরিবারে কোনো শুভ কাজের সূচনার লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

কন্যা

আজকের দিনটি উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাবে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং সৎ প্রচেষ্টা আপনাকে এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। যারা চাকরিতে আছেন, তারা নিজেদের কর্মনিষ্ঠা এবং একাগ্রতা দেখে অন্যদের দ্বারা প্রশংসিত হতে পারেন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় আরও ভালোভাবে মনোযোগ দেবে এবং তাদের কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার বিবাহিত জীবনে বোঝাপড়া এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বিরাজ করবে। কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন, কারণ ছোটখাটো বিষয়ও তর্কে পরিণত হতে পারে। নিজের আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন এবং একই সাথে আপনার প্রতিপক্ষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

তুলা

আজ আর্থিক বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর ভারসাম্য বজায় রাখলে ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা কমবে। ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো ধীরে ধীরে ফলপ্রসূ হবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে ভ্রমণে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন, যা আপনাদের সম্পর্কে নতুনত্ব আনবে। আপনার দীর্ঘসূত্রিতার অভ্যাস আজ সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে, তাই সময়মতো কাজগুলো শেষ করার চেষ্টা করুন। পারিবারিক বিষয়ে রাগ না করে ধৈর্য ধারণ করাই শ্রেয় হবে।

বৃশ্চিক

আজ আর্থিক বিষয়ে কিছুটা সতর্ক থাকা আপনার জন্য মঙ্গলজনক হবে। যদি আপনি বিচক্ষণতার সাথে খরচ করেন, তবে ভবিষ্যতে আপনার আর্থিক অবস্থা আরও শক্তিশালী থাকবে। চলমান যেকোনো বিবাদের অবসান স্বস্তি আনবে। আপনার খাদ্যাভ্যাস এবং দৈনন্দিন রুটিনের প্রতি মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য হবে, কারণ এটি আপনার স্বাস্থ্য এবং মেজাজের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। একজন পুরোনো বন্ধুর সাথে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ অতীতের স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে এবং আনন্দ বয়ে আনবে। পারিবারিক সমস্যা ধীরে ধীরে কমে আসবে।

( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের কার ভাগ্যে কী রয়েছে!৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ র আজকের রাশিফল রইল

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