মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্য়ে আজ লাকি কারা! ৩১ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্য়ে আজ লাকি কারা! ৩১ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ৩১ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির আজ রবিবার ৩১ আগস্ট ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার সোমবার দিনটি কেমন কাটবে। সোমবার মানেই দেবাদিদেব মহাদেবের বার। এই বিশেষ দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।
মেষ
বিষ দোষের প্রভাবে, কর্মক্ষেত্রে সদিচ্ছাপ্রণোদিত একটি কথাও বিবাদের কারণ হতে পারে; আপনার কথাবার্তার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখুন। প্রকল্পে বিলম্ব পরিহার করুন।ব্যবসায় সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম অপরিহার্য। আপনি এবং আপনার জীবনসঙ্গী আপনাদের সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন।
বৃষ
গণ্ড যোগের প্রভাবে ব্যবসায়িক বাধা দূর হবে এবং প্রচুর লাভের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। পরিবারে বিবাহযোগ্য পাত্র-পাত্রীর ব্যবস্থা হতে পারে। আপনি অফিসে আপনার সহকর্মীদের সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবেন এবং আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা কর্মক্ষেত্রের সমস্যাগুলো দূর করবে।
মিথুন
কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি আর্থিক লাভও হবে। আপনার বাবার উপদেশে সাফল্য আসবে।ব্যবসায়িক ভ্রমণের জন্য সেরা সময় হলো সকাল ১০:১৫ থেকে ১১:১৫ অথবা বিকাল ৪:০০ থেকে ৬:০০। আপনি আপনার পরিবারের সাথে ধর্মীয় প্রার্থনার আয়োজন করতে পারেন।
কর্কট
যারা অনলাইন মার্কেটিং-এর সাথে জড়িত, তারা অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভ অর্জন করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন উপকারী যোগাযোগ স্থাপিত হবে। গণ্ড যোগ সুখী পারিবারিক জীবন বয়ে আনবে; যাঁরা প্রেমের সম্পর্কে আছেন, তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা ভাবতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More