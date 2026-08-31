ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ৩১ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ৩১ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ সোমবার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির আজ ৩১ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়ের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
ধনু
ব্যবসায়িক পরিস্থিতি পুরোপুরি অনুকূল নয়, তাই বাজারে ধৈর্য ধরুন। আপনার চাকরি নিয়ে অস্বস্তি বোধ হতে পারে।বিষক্রিয়ার কারণে আপনার জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, তাই বিশেষ যত্ন নিন। খেলোয়াড়দের আঘাতের বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।
মকর
ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে; নতুন বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরি হবে এবং আদালতের লড়াইয়ে জয় লাভ করবেন।বেতনভোগী ব্যক্তিরা আত্মবিশ্বাসের সাথে এবং চাপমুক্তভাবে কাজ করবেন। তীর্থস্থান পরিদর্শনে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।
কুম্ভ
ব্যবসা সমৃদ্ধি লাভ করবে এবং পৈতৃক সম্পত্তিতে অংশ পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি আপনার প্রতিপক্ষরাও আপনার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হবে।অবিবাহিত ব্যক্তিরা চমৎকার বিয়ের প্রস্তাব পাবেন। আপনার জীবনসঙ্গী সহায়ক হবেন এবং আপনাদের পারিবারিক জীবন সুখী হবে।
মীন
নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য এটি একটি ভালো সময়। কর্মক্ষেত্রে আপনার চমৎকার পারদর্শিতা আপনাকে ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে প্রশংসা এনে দেবে। হঠাৎ দাপ্তরিক সফরের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীদের উচিত পরীক্ষার জন্য বেরোনোর আগে মায়ের হাতের মিষ্টি দই খেয়ে নেওয়া এবং ডান পা দিয়ে প্রথমে বেরিয়ে আসা।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More