সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩১ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ৩১ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ সোমবার ৩১ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। জ্যোতিষশাস্ত্রমতে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
সিংহ
বিষ দোষের কারণে, যেকোনো নতুন ব্যবসায়িক চুক্তিতে প্রবেশ করার সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন। অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। কর্মরতদের পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধির জন্য হয়তো আরও কিছুটা বেশি অপেক্ষা করতে হতে পারে। নিজের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।
কন্যা
গণ্ড যোগ আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবে এবং অপরাহ্নে আপনি সরকারি খাত থেকে সুবিধা লাভ করবেন। ঋণ লেনদেন পরিহার করুন। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ আপনার কর্মজীবনে উন্নতি ঘটাবে। বাড়িতে স্পর্শকাতর আলোচনা এড়িয়ে চলুন এবং শান্তি উপভোগ করুন।
তুলা
গণ্ড যোগের ফলে, আপনি যে কোনো কাজে হাত দেবেন, তাতে সাফল্য ও দক্ষতা অর্জন করবেন। আপনার পরিকল্পিত কাজগুলো সময়মতো সম্পন্ন হবে।আপনার জীবনসঙ্গী আপনাকে অফুরন্ত ভালোবাসা ও সমর্থন দেবেন। শিল্পী, ক্রীড়াবিদ এবং শিক্ষার্থীরা উন্নতির জন্য অনেক চমৎকার সুযোগ পাবেন।
বৃশ্চিক
তোমার বাবা-মায়ের সাহায্যে জটিল সমস্যার সমাধান হবে। তুমি কর্মক্ষেত্রে প্রখর বুদ্ধিমত্তা প্রমাণ করতে সফল হবে। ঘর ও কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। নেতিবাচক চিন্তাভাবনার মানুষদের থেকে দূরে থাকুন এবং আপনার দৈনন্দিন রুটিনে যোগ ও প্রাণায়াম অন্তর্ভুক্ত করুন। দিনটি সব মিলিয়ে ভালো মন্দ মিশিয়ে কাটবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More