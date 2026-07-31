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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jul 31, 2026, 05:00:41 IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফলে দেখে নিন চার রাশির ভাগ্যে আজ শুক্রবার, ৩১ জুলাই, ২০২৬ সালে কী রয়েছে। এই চার রাশির আজ জুলাই মাসের শেষ দিনটি কেমন কাটবে, তা আজ ভোরেই আজকের রাশিফলে দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ

    আজ লাভ ও প্রজ্ঞার দিন হবে। অন্যের ব্যাপারে অহেতুক হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন এবং নম্রভাবে কথা বলুন। আপনার শ্বশুরবাড়ির কেউ আপনার সাথে দেখা করতে আসতে পারেন। আপনি আপনার ছোট সন্তানদের চাহিদা পূরণ করে বাড়িতে একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবেন। আয় বাড়বে এবং আপনি আপনার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সবাইকে অবাক করে দিতে পারেন। নতুন সুযোগ খুঁজে পাওয়া আপনার জন্য লাভজনক হবে।

    কন্যা

    আজ আপনার জন্য একটি অনুকূল দিন থাকবে। আপনি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন, যা আপনার মনে শান্তি বয়ে আনবে। আশেপাশের মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, কারণ কিছু বন্ধু শত্রুতে পরিণত হতে পারে। নিজের দায়িত্ব অবহেলা করবেন না। দূরে বসবাসকারী কোনো আত্মীয়ের কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাড়িতে অতিথিদের আগমন পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তুলবে এবং জীবনে আনন্দ বয়ে আনবে।

    তুলা

    আজ বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। রাজনীতি বা কর্মক্ষেত্রে উচ্চ পদ লাভের সুযোগ আপনার আসবে, কিন্তু কাজের চাপ তীব্র থাকবে। আয় বাড়ানোর এবং অভাবীদের সাহায্য করার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। পরিবারের কোনো সদস্য চাকরি বা পড়াশোনার জন্য বিদেশ থেকে আমন্ত্রণ পেতে পারেন। আপনি অবশ্যই আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন, তবে স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়াও অপরিহার্য হবে।

    বৃশ্চিক

    আজ পরিকল্পিতভাবে কাজ করার দিন। উৎসাহী হওয়ার চেয়ে বেশি সতর্ক হন। আপনার খরচের পরিকল্পনা করুন, নাহলে অপ্রয়োজনে খরচ হয়ে যেতে পারে। সম্পত্তি-সংক্রান্ত কোনো বিষয় মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। আপনার ব্যবসায়িক পরিবর্তনগুলি লাভজনক হবে। একজন পুরোনো বন্ধুকে আর্থিকভাবে সাহায্য করা আপনাকে সন্তুষ্টি দেবে এবং আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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