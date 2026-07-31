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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jul 31, 2026, 06:00:42 IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ শুক্রবার ৩১ জুলাই ২০২৬র দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু

    আজ কাজের চাপ বেশি থাকবে, তবে একাধিক কাজ আপনার ব্যস্ততা বাড়িয়ে দেবে। শ্বশুরবাড়ি থেকে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সাংস্কৃতিক আনন্দ বাড়বে। জমে থাকা সরকারি বা ব্যবসায়িক কাজ শেষ করার জন্য আপনি সময় পাবেন। আপনার বসের কাছ থেকে কোনো অপ্রীতিকর আচরণ আপনাকে বিচলিত করতে পারে, কিন্তু আপনি শান্ত থেকে পরিস্থিতি সামাল দেবেন।

    মকর

    আজ কোনো ইচ্ছা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি ভ্রমণের সুযোগ পাবেন এবং একটি অপ্রত্যাশিত উপহারও পেতে পারেন। আপনার সন্তানের করা কোনো ভুল সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেবেন না, নইলে পরে আপনাকে অনুশোচনা করতে হতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া এবং বাবার স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখা উচিত। সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনি সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবেন।

    কুম্ভ

    আজ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন। আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে। হারানো অর্থ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্ষতি এড়াতে আপনার বিচক্ষণতা ব্যবহার করুন। পরিবারের কোনো সদস্যের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব একটি আনন্দময় পরিবেশ নিয়ে আসবে। মতবিরোধ এবং যেকোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন।

    মীন

    আজ উদ্বেগ ও সতর্কতার দিন থাকবে। আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। বিচক্ষণতার সাথে আর্থিক লেনদেন করুন। যেকোনো প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জিত হবে। একজন পুরোনো বন্ধুর সাথে আপনার একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎ অপেক্ষা করছে। আপনার খাদ্যাভ্যাসের দিকে মনোযোগ দিন, এবং আপনার সন্তানরা বিদেশে পড়াশোনা করতে সক্ষম হতে পারে। আপনার কার্যকলাপের পরিকল্পনা করা অপরিহার্য হবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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