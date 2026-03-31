    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩১ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের রাশিফল রইল।

    Published on: Mar 31, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে ৩১ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে আজ কার ভাগ্যে কী হতে পারে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন জ্যোতিষমতে আপনার ভাগ্যফলে জ্যোতিষভাগ্য গণনা কী বলছে।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন
    মেষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনার শ্বশুরবাড়ির কেউ আপনার সাথে দেখা করতে আসতে পারেন, যা আপনাদের সম্পর্কের মধুরতা বাড়িয়ে দেবে। যদিও কোনো একটি বিষয় নিয়ে আপনি আপনার মায়ের উপর কিছুটা বিরক্ত হতে পারেন, সময়মতো পরিস্থিতি সামাল দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আজ আপনি আপনার সন্তানদের ভালো মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্যের গুরুত্ব শেখানোর চেষ্টা করবেন। জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে অতীতের কিছু ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আপনি পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সেবা করার এবং তাদের জটিলতাগুলো বোঝার সুযোগ পাবেন।

    বৃষ

    ব্যবসা ও কাজের জন্য আজকের দিনটি ভালো যাবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বা বৈঠকে আপনার উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরি হবে, তাই আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলুন। যারা প্রেমে আছেন, তাদের জন্য দিনটি কিছুটা সংবেদনশীল হতে পারে এবং আপনার সঙ্গীর সাথে তর্ক হতে পারে। তা সত্ত্বেও, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য এবং বন্ধুদের কাছ থেকে সমর্থন পেতে থাকবেন। কোনো বন্ধু আপনার সাহায্য চাইলে, তাকে হতাশ করবেন না। স্বাস্থ্যের বিষয়ে, পায়ের একটি ছোটখাটো সমস্যা উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

    মিথুন

    আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে, যা আপনাকে আনন্দিত রাখবে। আপনি ঈশ্বরভক্তি ও আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহী হবেন, কিন্তু পরিবারের কোনো সদস্যের অসুস্থতা আপনার ব্যস্ত সময়সূচী আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। অপরিচিতদের আশেপাশে সতর্ক থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নতুন কাজ শুরু করার জন্য সময়টি অনুকূল, এবং আপনি বিনিয়োগের পরিকল্পনাও করতে পারেন। আপনি আন্তরিকভাবে অন্যদের মঙ্গল কামনা করেন, কিন্তু কিছু লোক আপনার অনুভূতি ভুল বুঝতে পারে।

    কর্কট

    আজ আপনার অপ্রয়োজনীয় বিবাদ থেকে দূরে থাকা উচিত। যা-ই করুন না কেন, তা সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও সততার সাথে করুন। কর্মক্ষেত্রে কোনো অধস্তন ভুল করলে, উদারতার সাথে তাকে ক্ষমা করে দেওয়াই শ্রেয়। যে অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তাগুলো আপনাকে বেশ কিছুদিন ধরে ভোগাচ্ছে, তা এখন কমে যেতে পারে। তবে, কোনো আইনি বিষয় কিছুটা মানসিক চাপের কারণ হতে পারে, তাই একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া উপকারী হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

