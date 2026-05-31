ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩১ মে ২০২৬ এ চার রাশির ভাগ্যফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির আজ রবিবার, ৩১ মে ২০২৬ কেমন কাটবে, তা দেখে নিন রাশিফলে। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
ধনু
আজ পরিবারে আনন্দের আবহ থাকবে। কোনো অতিথির আগমনে ঘর আরও উজ্জ্বল হবে। বিয়ে বা সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা এগিয়ে যেতে পারে। বয়োজ্যেষ্ঠরা আপনাকে সর্বতোভাবে সমর্থন করবেন। ভ্রমণের পরিকল্পনাও করা হতে পারে, যা আপনাকে সতেজতা এনে দেবে। আপনি সম্পূর্ণ সততার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করবেন। যারা রাজনীতি বা সামাজিক অঙ্গনের সাথে জড়িত, তাদের তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।
মকর
আর্থিক বিষয়ে আজ আপনার জন্য একটি অনুকূল দিন থাকবে। ব্যবসায় আটকে থাকা টাকা পুনরুদ্ধার স্বস্তি ও আনন্দ নিয়ে আসবে। তবে, পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্যের অবনতি আপনার উদ্বেগের কারণ হতে পারে। যদি আপনি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তবে তা ফেরত পেতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। নিজের কাজের উপর কড়া নজর রাখুন এবং তা অন্য কারো উপর ছেড়ে দেওয়ার ভুল করবেন না। আটকে থাকা সরকারি কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কুম্ভ
আজ একটি ভালো দিন যাবে, কিন্তু সফল হতে হলে আপনাকে নিজের কঠোর পরিশ্রমের উপর নির্ভর করতে হবে। দীর্ঘসূত্রিতা পরবর্তীতে সমস্যা তৈরি করতে পারে, তাই সময়মতো কাজগুলো শেষ করুন। গাড়ি চালানোর জন্য টাকা ধার করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর একটি বিশেষ ইচ্ছা পূরণ করার সুযোগ পাবেন, যা আপনাদের সম্পর্ককে আরও উন্নত করবে। আপনার আটকে থাকা যেকোনো অর্থ পুনরুদ্ধার হতে পারে। একটি আটকে থাকা সম্পত্তি চুক্তিও আজ চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
মীন
আজ দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলো অবশেষে সম্পন্ন হবে। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনের আনন্দময় সংবাদ পরিবেশকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা নতুন সম্পর্কের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। তবে, পরিবারের কোনো সদস্য ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করার বা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবে। একটি বড় ভ্রমণ বা ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনাও হতে পারে, যা আপনার মনকে সতেজ করে তুলবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More