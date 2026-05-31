    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা! ৩১ মে ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    Published on: May 31, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ৩১ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে দেখে নিন ভাগ্যফল।

    সিংহ

    আজ আপনাকে আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। ছোটখাটো সমস্যা উপেক্ষা করলে তা পরবর্তীতে ব্যয়বহুল প্রমাণিত হতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্য কাজ বা কর্মজীবনের কারণে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারেন, যা আপনার মানসিক অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা সরকারি কাজ এখন গতি পাওয়ার লক্ষণ দেখাচ্ছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ সহায়ক প্রমাণিত হবে। আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন, কারণ ছোটখাটো বিষয়ে বিচলিত হলে তা আপনার ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

    কন্যা

    আজকের দিনটি আনন্দ ও হাসিখুশিতে ভরপুর থাকবে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। আপনার যদি কোনো বকেয়া ঋণ থাকে, তবে তা পরিশোধ করার সম্ভাবনা বাড়বে। কঠিন পরিস্থিতিতেও আপনার ধৈর্যই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। যানবাহন সংক্রান্ত একটি আকস্মিক সমস্যা খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পাওয়া একটি মিষ্টি চমক আপনার দিনটিকে বিশেষ করে তুলবে। তবে, কিছু সরকারি কাজ সমস্যার কারণ হতে পারে।

    তুলা

    আজ পরিবারের সাথে আপনার সম্পর্ক চমৎকার থাকবে। আপনি বাড়িতে ভালোবাসা, সমর্থন এবং আপনজনের সান্নিধ্য অনুভব করবেন। যারা চাকরি খুঁজছেন, তাদের সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদের সাথে তর্ক এড়িয়ে চলুন, কারণ ছোটখাটো বিষয় বড় বিবাদে পরিণত হতে পারে। একটি নতুন বিনিয়োগ পরিকল্পনা সামনে আসতে পারে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন। শুধুমাত্র ভেবেচিন্তে নেওয়া সিদ্ধান্তই ভবিষ্যতে সুফল বয়ে আনবে।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে, কারণ অপচয়মূলক খরচ আপনার আর্থিক অবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর অনুভূতি বোঝা এবং তাকে সম্মান করা আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। তাড়াহুড়ো করে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ এর জন্য পরে আপনাকে অনুশোচনা করতে হতে পারে। নতুন কোনো উদ্যোগ বা ব্যবসা শুরু করার ধারণা আসতে পারে। সঠিক পরিকল্পনা এবং ধৈর্যের সাথে এগিয়ে গেলে সাফল্য আপনার হাতের নাগালে চলে আসবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

