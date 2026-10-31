ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ৩১ অক্টোবর ২০২৬ এ কার ভাগ্যে কী রয়েছে!রইল রাশিফল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ৩১ অক্টোবর ২০২৬ এ কার ভাগ্যে কী রয়েছে!রইল রাশিফল
৩১ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে আজ ৩১ অক্টোবর ২০২৬ রেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু
আপনার জন্য একটি দারুণ দিন হতে চলেছে। লোকেরা আপনার কাজে মুগ্ধ হবে। আপনি ব্যবসায়িক লাভ দেখতে পারেন। একজন সহকর্মী আপনাকে অফিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে এবং আপনি সাফল্যও অর্জন করবেন। কারও সাথে অপ্রয়োজনীয় বিবাদ এড়িয়ে চলুন এবং নিজের স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন। সন্ধ্যায় আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।
মকর
আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। পারিবারিক বিষয়গুলো সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আপনি পরিবারের সকল সদস্যের সমর্থন পাবেন। আপনার সহপাঠীরা কোনো প্রশ্ন বুঝতে আপনার সাহায্য চাইতে পারে। এই রাশির শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ভালো দিন হবে। আপনার স্বাস্থ্যও চমৎকার থাকবে।
কুম্ভ
আপনি একটি নতুন ব্যবসা শুরু করার কথা বিবেচনা করবেন। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। আগামীকাল আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে, যা আপনার সমস্ত প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলবে এবং দিনটিকে চমৎকার করে তুলবে। নবদম্পতিদের সম্পর্ক আরও মধুর হয়ে উঠবে। পেশাগত উন্নতি এবং স্বাস্থ্য উভয়ের জন্যই একটি সফল দিন হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে এবং পুরনো বন্ধুদের সাথে আপনার দেখা হতে পারে।
মীন
আপনার জন্য একটি চমৎকার দিন হতে চলেছে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে আপনার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। আপনার কর্মজীবনের জন্য একটি অনুকূল দিন হবে। অফিসের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হবে এবং আপনি আপনার ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। ব্যবসায় আর্থিক লাভের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্তদের জন্য দিনটি চমৎকার যাবে, যদিও অফিসের কিছু কাজ বাড়িতে বসে সম্পন্ন করতে হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More