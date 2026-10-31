মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্য়ে আজ লাকি কারা! ৩১ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্য়ে আজ লাকি কারা! ৩১ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
আজ ৩১ অক্টোবর ২০২৬, মাসের শেষ দিন। আজ শনিবার এই দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজ শনিবার কেমন কাটবে, দেখে নিন।
মেষ
আপনি আপনার বাবার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করবেন। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে আপনার সম্পর্ক আরও আন্তরিক হবে। আপনার মনে নতুন নতুন ধারণা আসবে, কিন্তু আপনাকে অবশ্যই নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারো সাথে তর্ক এড়িয়ে চলুন। আপনার বিবাহিত জীবন উন্নত করতে, যেকোনো ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলুন।আপনি একটি নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনা করবেন।
বৃষ
আপনি আপনার সকল প্রচেষ্টায় ব্যাপকভাবে সফল হবেন। এই রাশির জাতক-জাতিকারা কিছু সুসংবাদ পাবেন। আপনার আর্থিক অবস্থা আগের চেয়েও ভালো হবে। আপনি আপনার পিতামাতার সমর্থন পাবেন, যা আপনাকে জীবনে এগিয়ে যেতে সক্ষম করবে। বেশ কয়েকদিন ধরে জমে থাকা কাজ শেষ করে আপনি স্বস্তি বোধ করবেন।
মিথুন
আপনি একটি সম্পত্তি কেনার সিদ্ধান্ত নেবেন। একটি অসমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি আপনাকে আনন্দ দেবে। সন্ধ্যার মধ্যে আপনি কিছু সুসংবাদ পাবেন, যা আপনার ঘরকে আনন্দে ভরিয়ে দেবে। আপনার চারপাশের মানুষ আপনার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হবে। আপনি সতেজ অনুভব করবেন। আপনার বিবাহিত জীবনে নতুন আনন্দের আগমন ঘটবে। প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য একটি শুভ দিন।
কর্কট
পরিবারের সমর্থনে আপনি সবকিছু ভালোভাবে সামলাতে পারবেন। আপনি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারেন। আপনার এমন নতুন মানুষের সাথে দেখা হবে যারা ভবিষ্যতে আপনার ব্যবসায় আর্থিক লাভ বয়ে আনবে। আপনি বাড়িতে একটি পার্টির পরিকল্পনা করবেন। আপনার বাড়িতে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করার ইচ্ছাও হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More