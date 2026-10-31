সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কারা লাকি! ৩১ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্য়ে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ৩১ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আজকের দিন। এই চার রাশির, আজ প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
সিংহ
আগামীকাল আপনার জন্য একটি ভালো দিন হবে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনি বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। বেশ কিছুদিন ধরে আটকে থাকা টাকা ফেরত আসতে পারে। আগামীকাল শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে; আপনি পূর্বে অংশগ্রহণ করা যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হতে পারেন। আপনার আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে। আপনার পরিবারে একটি মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়বে।
কন্যা
আপনাকে আপনার কর্মদক্ষতা বাড়াতে হবে। আগামীকাল অন্যরা আপনার কাজের প্রশংসা করবে। তবে, আর্থিক লাভ অর্জনের জন্য আপনাকে আরও কিছুটা কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আপনি একটি নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনা করবেন। আগামীকাল গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। যেকোনো বিষয়ে আলোচনা করার সময় কথায় সংযম অবলম্বন করুন। ব্যবসায় ভালো আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
তুলা
আগামীকাল আপনি আপনার সন্তানদের জন্য কিছু কিনতে পারেন। আপনার আচরণ কিছু লোককে মুগ্ধ করবে এবং তারা আপনাকে আপনার কাজে সাহায্য করবে। পারস্পরিক বিশ্বাস আপনার সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। দীর্ঘদিনের একটি অপূর্ণ ইচ্ছা আগামীকাল পূরণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে পাওয়া সমর্থন আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে তুলবে। কাজের জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আপনার যোগাযোগ বাড়ানো প্রয়োজন।
বৃশ্চিক
আপনি যদি কারও সাথে নিজের অনুভূতি ভাগ করে নিতে চান, তবে আগামীকাল একটি দারুণ দিন হবে। অফিসে আপনার কাজের প্রশংসা হবে, যা আপনাকে আনন্দিত করবে। আগামীকাল পারিবারিক সম্পর্ক উন্নত হবে। শৈল্পিক কাজে আপনার আগ্রহ বাড়বে। কোনো নতুন প্রকল্প শুরু করার আগে বন্ধুদের পরামর্শ নিন। সারাদিন আপনি প্রার্থনা ও আরাধনায় মগ্ন থাকবেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More