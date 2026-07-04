সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কারা লাকি! ৪ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৪ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল।
সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ৪ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
সিংহ
আজ আপনার সাহস এবং আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পাবে। মানুষ আপনার সম্ভাবনাকে চিনতে পারবে, কিন্তু কাজ হাসিল করার জন্য নম্র আচরণের প্রয়োজন হবে। অপরিচিতদের অতিরিক্ত বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। পারিবারিক বিষয়ে আপনি কিছু উদ্বেগের সম্মুখীন হতে পারেন, কিন্তু আপনার বোধশক্তি যেকোনো সমস্যার সমাধান করে দেবে। আজ আপনাকে আপনার সন্তানদের দেওয়া কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হতে পারে এবং তাদের আনন্দ দেখে আপনিও আনন্দিত হবেন।
কন্যা
মনে হচ্ছে, ভাগ্য আজ আপনার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে প্রস্তুত। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মীর সাথে সামান্য বাদানুবাদের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে পরিস্থিতি শীঘ্রই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। বিদেশে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখা শিক্ষার্থীরা উৎসাহব্যঞ্জক কোনো খবর পেতে পারেন। পুরোনো পারিবারিক বিবাদ মিটে যাবে এবং সম্পর্কগুলো আরও মধুর হয়ে উঠবে। নতুন গাড়ি কেনার বিষয়ে আলোচনা এগিয়ে যেতে পারে এবং উত্তেজনা বিরাজ করবে।
তুলা
আজ আপনাকে অপচয় এবং আড়ম্বর থেকে দূরে থাকতে হবে। কোনো সরকারি বিষয় বা আর্থিক বিবাদ কিছুটা মানসিক চাপের কারণ হতে পারে, তাই প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিন। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ ও শিক্ষা নিয়ে আপনি কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিতে পারেন। আপনার নিজের জন্যও নতুন কিছু কেনার ইচ্ছা হতে পারে। বাড়িতে কোনো প্রিয় অতিথির আগমন পরিবেশে আনন্দ ও সুখ উভয়ই যোগ করবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার জন্য সুসংবাদের দিন হবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হতে পারে এবং আপনি আপনার প্রিয়জনদের সাথে তা উদযাপন করতে পারেন। ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব থেকে লাভ হতে পারে এবং নতুন পরিকল্পনা আপনার ব্যবসাকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দিতে পারে। নতুন গাড়ি কেনার চিন্তাও আপনার মনে আসতে পারে। সার্বিকভাবে, আজকের দিনটি সাফল্য এবং সন্তুষ্টিতে পরিপূর্ণ থাকবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More