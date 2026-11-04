৪ নভেম্বর ২০২৬র রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আজ সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের দিন
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। ৪ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ৪ নভেম্বর ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
সিংহ
আজ আপনাকে উদ্যম ও বিচক্ষণতার সাথে কাজ করতে হবে। বিলাসিতা ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ বাড়তে পারে, তাই আপনার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করেই কেনাকাটা করুন। প্রেমের সম্পর্কে রোমান্স এবং ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সঙ্গীর সাথে কিছু ভালো সময় কাটানো সম্পর্কে নতুনত্ব আনবে। আপনার কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা অতীতের স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে। দীর্ঘদিনের জমে থাকা বাড়ির কাজগুলো শেষ করার জন্যও এই দিনটি ভালো হতে পারে।
কন্যা
আজ কোনো বড় পরিবর্তনে তাড়াহুড়ো করার চেয়ে বর্তমান পরিস্থিতি সামলানো আপনার জন্য বেশি উপকারী হবে। পরিবারে কোনো উত্তেজনা বা ভুল বোঝাবুঝি থাকলে, আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করার চেষ্টা করুন। পুরোনো কোনো বিষয় নিয়ে আপনি অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। এমন কিছু সামনে এলে যা সম্পর্কে আপনি অবগত ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে পুরো পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করুন। পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ের পথে বাধা দূর করতে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।
তুলা
আজ আর্থিক বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে শেষ মুহূর্তের বাধা কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে, কিন্তু ধৈর্য বজায় রাখুন। ব্যবসায়ীদের উচিত কোনো চুক্তি বা সমঝোতা চূড়ান্ত করার আগে সমস্ত শর্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা। শুধুমাত্র মৌখিক আশ্বাসের উপর ভিত্তি করে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার সন্তানদের শিক্ষা, কর্মজীবন এবং বন্ধুদের সঙ্গের দিকেও মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে। তাদের সাথে যোগাযোগ রাখুন যাতে আপনি সময়মতো তাদের প্রয়োজন এবং উদ্বেগ বুঝতে পারেন।
বৃশ্চিক
দিনের শুরুতে কিছু জটিলতা বা সমস্যা দেখা দিতে পারে, কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং আপনি স্বস্তি বোধ করবেন। আপনি বিদেশে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন অথবা বৈদেশিক বিষয় সম্পর্কিত কোনো কাজ করতে পারেন। যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন, তবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং আয়োজন আগে থেকেই গুছিয়ে রাখুন। আত্মীয়দের সাথে কথা বলার সময় সংযম বজায় রাখুন, কারণ ছোটখাটো বিষয়ও ভুল বোঝাবুঝির কারণ হতে পারে। সুখবর হলো, আপনার দীর্ঘদিনের একটি ইচ্ছা পূরণ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More