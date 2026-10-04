সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৪ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ৪ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।
সিংহ
যারা চাকরিতে আছেন, তাদের জন্য আজকের দিনটি উত্তেজনাপূর্ণ হতে পারে। পছন্দের কাজ খুঁজে পেলে আপনার আগ্রহ বাড়বে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে। নতুন মানুষের সাথে পরিচয় ভবিষ্যতে সুবিধা বয়ে আনতে পারে। নিজের কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট থাকুন এবং অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আপনার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবেন না। আপনার প্রতিপক্ষদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই শ্রেয়। সরকারি কাজ সংক্রান্ত কোনো উদ্বেগ থাকলে, তা দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা করুন।
কন্যা
আজ আপনি সাফল্য এবং মানসিক সন্তুষ্টি লাভ করবেন। আপনার পরিবার ও সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে, যা বাড়িতে একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করবে। আপনি পুরনো দেনা শোধ করার সুযোগ পেতে পারেন, তাই বিচক্ষণতার সাথে আপনার আর্থিক পরিকল্পনা করুন। পরিবারে কোনো শুভ বা মঙ্গলময় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হওয়ায় উত্তেজনা বাড়বে। এছাড়াও, আপনি দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হওয়ার আনন্দও পেতে পারেন।
তুলা
আজ আপনার কর্মজীবনে নতুন আশা জাগতে পারে। আটকে থাকা অর্থ পুনরুদ্ধার হলে আর্থিক স্বস্তি মিলবে। একটি বড় ইচ্ছা পূরণ হলে আপনার আত্মবিশ্বাস ও সুখ বাড়বে। নিজের প্রয়োজন মাথায় রেখে কাজের পরিকল্পনা করা উপকারী হবে। আলোচনা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে পারিবারিক অসন্তোষ দূর হতে পারে এবং সম্পর্কের উষ্ণতা ফিরে আসবে।
বৃশ্চিক
আজকের পরিবেশ ইতিবাচক এবং আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে। সবাইকে সাথে নিয়ে চলার আপনার ক্ষমতা মানুষকে মুগ্ধ করবে। তবে, কারও পরামর্শের উপর অন্ধভাবে নির্ভর না করে নিজের বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করাই শ্রেয়। কঠিন সময়ে কোনো ঘনিষ্ঠ সহযোগী আপনাকে সমর্থন করতে পারেন। একটি দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা কিছু অস্বস্তির কারণ হতে পারে, তাই অসতর্ক হবেন না। অপ্রত্যাশিত খরচ সত্ত্বেও, পারিবারিক সমর্থন বজায় থাকবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More