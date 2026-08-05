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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Aug 5, 2026, 04:00:20 IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ৫ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ

    আজকের দিনটি আপনাকে ধৈর্য ও সংযমের গুরুত্ব শেখাবে। যেকোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত আপনার কাজ নষ্ট করে দিতে পারে, তাই প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিন। বিরোধীরা সক্রিয় থাকবে, কিন্তু আপনার বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেবে। আপনি বন্ধুদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং এমনকি বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনাও করতে পারেন। কথা বলার সময় সাবধানে শব্দচয়ন করুন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় অমনোযোগিতা পরিহার করা উচিত, তবেই তারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারবে।

    বৃষ

    আজকের দিনটি শান্তি ও ধৈর্যের দাবি রাখে। যেকোনো সংঘাত বা বিতর্ক থেকে দূরে থাকাই লাভজনক হবে। আপনার মন কিছুটা বিভ্রান্ত থাকতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিনের একটি অমীমাংসিত চুক্তি সম্পন্ন হলে স্বস্তি মিলবে। আপনার সন্তানদের সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, যেমন নতুন গাড়ি কেনা, নেওয়া হতে পারে। আপনি পুরোনো প্রতিশ্রুতি পূরণের সুযোগ পাবেন। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে এবং অবিবাহিত ব্যক্তিরা ভালোবাসার সন্ধান পেতে পারেন।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য আর্থিকভাবে শুভ হবে। আর্থিক লাভের পাশাপাশি আপনি নতুন সুযোগও পেতে পারেন। তবে, কারো মিষ্টি কথায় প্রভাবিত হয়ে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। বৈদেশিক বিষয়ে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি কিছুটা চিন্তিত হতে পারেন, তাই সময়মতো ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত থাকুন, নইলে আপনি আপনার বাবার বিরাগভাজন হতে পারেন।

    কর্কট

    আজ আপনার আয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার দলের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। তবে, তাড়াহুড়োর কারণে ভুল হতে পারে, তাই সতর্কতা অবলম্বন করুন। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কাজে সময় কাটালে মনে শান্তি আসবে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। ব্যবসায়িক ভ্রমণ লাভজনক হতে পারে। যদি আপনার কোনো আইনি মামলা বিচারাধীন থাকে, তবে আপনাকে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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