ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফল আজ ৫ আগস্ট ২০২৬ র রাশিফলে দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
ধনু
আপনার বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত অন্যদের মুগ্ধ করবে। শক্তি ও উদ্যমের সাথে আপনি আপনার সমস্ত কাজ সময়মতো সম্পন্ন করবেন। তবে, আপনার মন কিছুটা বিক্ষিপ্ত হতে পারে, তাই আপনার লক্ষ্যের উপর মনোযোগ বজায় রাখুন। আপনার সন্তানদের সঙ্গের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। কোনো বন্ধু বৈবাহিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারে।
মকর
দূরে বসবাসকারী কোনো প্রিয়জনের কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলো সম্পন্ন করার সুযোগ পাবেন। আর্থিক বিষয়ে অপরিচিতদের বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদ আপনার সাফল্যের পথ প্রশস্ত করবে এবং অগ্রগতির পথে থাকা বাধাগুলো দূর হয়ে যাবে।
কুম্ভ
ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে একটি প্রযুক্তিগত সমস্যা কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। আপনার কাজের চাপ বাড়বে, কিন্তু আপনার দলের সমর্থন আপনাকে যেকোনো প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের নির্দেশনা থেকে উপকৃত হবে। দীর্ঘদিনের একটি ইচ্ছা পূরণ হলে আনন্দ হবে। পারিবারিক সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করবে।
মীন
আপনার প্রচেষ্টা নতুন সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। খরচ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই একটি বাজেট বজায় রাখুন। আপনার পরিবারের বয়স্কদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন। একটি নতুন প্রকল্প শুরু করা শুভ ফল বয়ে আনতে পারে। এগিয়ে যাওয়ার আগে আপনার প্রতিপক্ষদের চিহ্নিত করুন, কারণ অসাবধানতার কারণে ক্ষতি হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More