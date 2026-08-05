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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ৫ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Aug 5, 2026, 05:00:41 IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ বুধবার, ৫ আগস্ট, ২০২৬ র রাশিফল দেখে নিন। জ্যোতিষমতে দেখে নিন এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ৫ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ৫ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    সিংহ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য সাফল্য ও সম্মান বয়ে আনবে। আপনি পরিবার ও বন্ধুদের সাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। যারা রাজনীতি বা সমাজসেবার সাথে জড়িত, তারা নতুন স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করতে পারেন। কোনো নতুন কাজ শুরু করার আগে ভালোভাবে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা বা পছন্দের কোনো কোর্স সংক্রান্ত ইচ্ছা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    কন্যা

    আজ আপনাকে আলস্য ঝেড়ে ফেলে পূর্ণ উদ্যমে কাজে মনোযোগ দিতে হবে। আপনার মিষ্টি কথায় মানুষ মুগ্ধ হবে এবং অনেক কাজ সহজেই সম্পন্ন হবে। গুজব বা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার মায়ের দেওয়া দায়িত্বগুলো সময়মতো সম্পন্ন করুন। ভাইদের সাথে কথা বললে একটি পুরনো সমস্যার সমাধান হতে পারে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজকর্ম থেকে দূরে থাকাই আপনার জন্য মঙ্গলজনক হবে।

    তুলা

    আজ দায়িত্ব বাড়তে পারে এবং আয়কে ছাড়িয়ে যাওয়ায় কিছুটা উদ্বেগ সৃষ্টি হতে পারে। আপনার সন্তানের আচরণ নিয়েও কিছু দুশ্চিন্তা থাকতে পারে। একাধিক কাজের চাপে আপনি আরও ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য আপনি নতুন কিছু কেনার কথা ভাবতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মীর সাথে অপ্রয়োজনীয় তর্কের সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।

    বৃশ্চিক

    আজ ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। চাকরিজীবীরা তাদের চমৎকার কর্মদক্ষতার জন্য প্রশংসা পাবেন এবং পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। যেকোনো নতুন কাজ ভেবেচিন্তে শুরু করুন। সময়ের সঠিক ব্যবহার সাফল্য এনে দেবে। যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন, তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। পিতামাতার আশীর্বাদে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলো সম্পন্ন হবে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ৫ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

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