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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল ৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, ৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল।

    Published on: Jul 05, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন জ্যোতিষমতে। ৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ রবিবার আপনার দিনটি কেমন কাটবে। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল ৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল ৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

    মেষ

    আজ আপনার জন্য দায়িত্ব এবং সাফল্যের এক অনন্য মিশ্রণ নিয়ে আসছে। কাজের চাপ কিছুটা বেশি থাকতে পারে এবং আপনার অগ্রগতিতে অস্বস্তি বোধ করে কিছু লোক বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে। তবে, আপনার প্রজ্ঞা এবং ধৈর্য প্রতিটি প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠবে। আপনি আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং প্রয়োজনে কাউকে সাহায্য করা আপনাকে অভ্যন্তরীণ সন্তুষ্টি দেবে। যদি আপনি আপনার দিনের পরিকল্পনা সঠিকভাবে করেন, তবে সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোও সহজে সম্পন্ন হবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন, তাই তাদের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগী এবং সংবেদনশীল হন।

    বৃষ

    আজ আপনার জীবনে সুখ আসতে পারে। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনের খবর ঘরকে আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। অতীতের কোনো ভুল আজ আপনাকে একটি মূল্যবান শিক্ষা দেবে, যা ভবিষ্যতে আপনার পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। সমাজে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং মানুষ আপনার ব্যক্তিত্বের তারিফ করবে। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন এবং অন্যের গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকুন। জীবনযাত্রায় কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আপনাকে মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে আরও ভালো অনুভব করাবে।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে। আপনি আপনার ঊর্ধ্বতনদের সমর্থন ও আশীর্বাদ লাভ করবেন, যা কর্মক্ষেত্রে আপনার অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে। যারা চাকরি পরিবর্তন করতে চাইছেন, তারা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারেন। যদি বহুদিনের হারানো কোনো জিনিস হারিয়ে যায়, তবে তা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও, আপনি পরিবারের জন্য সময় বের করবেন এবং তাদের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করবেন, যা আপনাদের সম্পর্ককে আরও মধুর করে তুলবে।

    কর্কট

    আজ আপনার সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লোকেরা আপনার কথা ও কাজকে গুরুত্ব সহকারে নেবে। তবে, অংশীদারিত্বে নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য সময়টি অনুকূল নয়। আপনি সরকারি প্রকল্প বা সুরক্ষিত বিনিয়োগ থেকে লাভবান হতে পারেন। টাকা ধার দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন, কারণ এই সময়ে লাভের লক্ষণ দুর্বল বলে মনে হচ্ছে। আপনার বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে পারে, তাই তাঁর বিশেষ যত্ন নিন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল ৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

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