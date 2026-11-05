মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ৫ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ৫ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ বৃহস্পতিবার দিনটি কেমন কাটবে। আজ, লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবারে দেখে নিন দিনটি রাশিচক্রের প্রথম চার রাশির কেমন কাটবে। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার রাশির ভাগ্যফল।
মেষ
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং কঠোর পরিশ্রম আপনাকে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি দেবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম শক্তিশালী করার জন্য আপনাকে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা করতে হবে, তবে মনে রাখবেন যে সবকিছুতে তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই। কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি সঠিক কৌশল প্রয়োগ করে আপনি কম সময়ে আরও ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং ঋণ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। অতীতের চুক্তি এবং দায়িত্ব সততার সাথে পালন করাই আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো। আয় বাড়ার সাথে সাথে খরচও বাড়তে পারে, তাই আপনার বাজেটের উপর নজর রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।
বৃষ
আজ আপনি বন্ধু এবং প্রিয়জনদের সাথে সময় কাটানোর অনেক ভালো সুযোগ পেতে পারেন। তাদের সঙ্গ আপনার দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তি ও চাপ থেকে আনন্দ এবং কিছুটা স্বস্তি এনে দেবে। যদিও আপনি আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারেন, তবে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনার বাস্তববাদী চিন্তাভাবনা এবং বোধশক্তি আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সময়কে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সময়মতো কাজ শেষ করা আপনার সাফল্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
মিথুন
আজ আপনি ঘর, পরিবার এবং আরাম-আয়েশ সংক্রান্ত বিষয়ে বেশি মনোযোগী হবেন। প্রিয়জনদের সাথে সময় কাটানো আপনার মনে শান্তি আনবে এবং পরিবারের জন্য ভালো কিছু করার প্রবল ইচ্ছা জাগাবে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়তে পারে, তাই গোছানোভাবে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জরুরি। যদি কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে টানাপোড়েন থাকে, তবে আজ আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করার একটি ভালো সুযোগ হতে পারে। পুরোনো কোনো পারিবারিক সমস্যা বা পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে।
কর্কট
আজ নতুন মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং পরিচিতির পরিধি বাড়ানো উপকারী হতে পারে। আপনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন এবং আপনার কর্মজীবনের দিগন্ত প্রসারিত করার নতুন পথ খুলে যেতে পারে। ভাইবোন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। পেশাগত পরিস্থিতি অনুকূল অবস্থার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ব্যবসায়ীরা তাদের কাজের গতি বাড়াতে এবং নতুন সুযোগ কাজে লাগানোর সুযোগ পেতে পারেন। কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎও ভবিষ্যতের জন্য উপকারী হতে পারে। শিক্ষা, প্রতিযোগিতা বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য সম্পর্কিত প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More