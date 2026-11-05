সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ৫ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল জ্যোতিষমতে
৫ নভেম্বর ২০২৬র ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিনটি।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল অনুসারে আজ বৃহস্পতিবার ৫ নভেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে দেখে নিন। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির আজ প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
সিংহ
আজ বাড়িতে কোনো বিশেষ অতিথি বা সম্মানিত ব্যক্তির আগমন আপনার মনকে প্রফুল্ল করতে পারে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন এবং প্রিয়জনদের সমর্থন অনেক কাজকে সহজ করে তুলবে। গত কয়েকদিনের আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার মতামত প্রকাশের সুযোগ পান, তবে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলুন। তবে, অপ্রয়োজনীয় তর্ক এবং অন্যের কথায় নাক গলানো এড়িয়ে চলাই ভালো। প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে আপনার ভালো ধারণা থাকবে এবং আপনি দক্ষতার সাথে আপনার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন।
কন্যা
আজ আপনার সৃজনশীল চিন্তাভাবনা এবং নতুন ধারণা আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করতে পারে। আপনি একটি নতুন প্রকল্পে কাজ শুরু করার বা আপনার প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দ্রুত অগ্রগতি কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম বাড়াতে পারে। আপনার জনপ্রিয়তা বাড়ার লক্ষণও রয়েছে, তাই স্বচ্ছন্দ আচরণ এবং যোগাযোগ বজায় রাখুন। আপনি অন্যদের সাথে নিয়ে চলার চেষ্টা করবেন এবং এই গুণটি আপনাকে একজন দক্ষ নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত বিষয়ে অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। যারা অংশীদারিত্বে কাজ করছেন তারাও ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পারেন।
তুলা
আজ কর্মজীবন, ব্যবসা এবং আর্থিক বিষয়ে আপনাকে ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত বা সম্পূর্ণ তথ্য ছাড়া করা বিনিয়োগ সমস্যার কারণ হতে পারে, তাই কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এর ভালো-মন্দ দিকগুলো বিবেচনা করুন। কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাড়তে পারে এবং কিছু লোক আপনার পরিকল্পনাকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, আপনার কৌশল সবার কাছে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকুন। ব্যবসায়ীদের উচিত ক্ষুদ্রতম আর্থিক লেনদেন এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলোও সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করা। কর্মক্ষেত্রে অবহেলা লাভের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকুন।
বৃশ্চিক
আজ আপনার মনোযোগ থাকবে আর্থিক লাভ, কর্মজীবনের উন্নতি এবং নতুন সুযোগের দিকে। একটি আকর্ষণীয় পেশাগত প্রস্তাব আসতে পারে, তাই সুযোগ চিনতে এবং সঠিক সময়ে তা কাজে লাগাতে প্রস্তুত থাকুন। আপনার ব্যবসায়িক বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতা আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত কাজগুলো মসৃণভাবে এগোতে পারে এবং কাজের চাপ আগের চেয়ে কম থাকবে। ছাত্রছাত্রী এবং যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা তাদের প্রচেষ্টার ইতিবাচক ফল পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More