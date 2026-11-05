ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৫ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্য়ে আজ ৫ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে আজ লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবার দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
ধনু
আজ আপনার কর্মজীবন এবং ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী থাকতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমর্থন আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে তুলবে এবং আপনি একটি নতুন প্রস্তাব বিবেচনা করার সুযোগও পেতে পারেন। আপনি আপনার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনার কাজগুলি দক্ষতার সাথে সামলাতে পারবেন। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিবাচক অগ্রগতি হতে পারে। আপনার সাফল্য আপনার মনে আনন্দ আনবে, যা আপনার পরিবারে একটি সুখী পরিবেশ তৈরি করবে। আজ দায়িত্ব এড়িয়ে চলার পরিবর্তে, আত্মবিশ্বাসের সাথে সেগুলি গ্রহণ করা উপকারী হবে।
মকর
আজ ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে এবং আপনার আটকে থাকা অনেক কাজ এগিয়ে যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টা প্রত্যাশার চেয়ে ভালো ফল দিতে পারে। নতুন প্রযুক্তি, আধুনিক পদ্ধতি এবং নতুন ধারণা গ্রহণের প্রচেষ্টা কর্মক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনতে পারে। চাকরিজীবীরা দারুণভাবে কাজ করবেন, অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের নতুন সুযোগ খুঁজে পেতে পারেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে মর্যাদা, প্রতিপত্তি এবং স্বীকৃতি বৃদ্ধিরও ইঙ্গিত রয়েছে। কিছু ভালো খবর আপনার দিনটিকে আরও বিশেষ করে তুলতে পারে।
কুম্ভ
আজকের দিনটি কিছু দিক থেকে অনুকূল, তবে অন্য কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন। নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ছোটখাটো সমস্যা উপেক্ষা করবেন না। কর্মক্ষেত্রে নিয়মিততা এবং ধৈর্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। অন্যদের দেওয়া যেকোনো প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করুন, কারণ আপনার বিশ্বস্ততাই আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকুন এবং অপরিচিতদের অতিরিক্ত বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য ছাড়া সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার কথাবার্তা ও আচরণে গাম্ভীর্য বজায় রাখলে অনেক অপ্রয়োজনীয় সমস্যা এড়ানো সম্ভব।
মীন
আজ দলবদ্ধ কাজ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা সাফল্যের নতুন পথ খুলে দিতে পারে। আপনি অন্যদের সঙ্গে নিয়ে চলতে সফল হবেন এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা আপনার কাজে ইতিবাচক ফল দিতে পারে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি আসার ইঙ্গিত রয়েছে এবং আপনার আর্থিক অবস্থান শক্তিশালী করার সুযোগ তৈরি হতে পারে। আপনি যদি নতুন কোনো ব্যবসা বা উদ্যোগ শুরু করার কথা ভেবে থাকেন, তবে এর সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য আজকের দিনটি ভালো হতে পারে। আপনার ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগগুলো চিহ্নিত করুন এবং একটি সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যান। দলীয় আলোচনা বা সভায় আপনার মতামত খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করুন, কারণ আপনার ধারণা অন্যদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More