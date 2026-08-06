ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কারা লাকি, ৬ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, ৬ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ ৬ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে বৃহস্পতিবার কী রয়েছে তা দেখে নিন।
ধনু
সম্পত্তি ও রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসার সাথে জড়িতদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। পুরোনো বিনিয়োগ বা উদ্যোগ থেকে লাভ হবে। প্রতিপক্ষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। পরিবার ও বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে। প্রেম জীবনের উন্নতি ঘটবে। যানবাহনের পেছনে কিছু অর্থ ব্যয় হতে পারে।
মকর
মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মিশ্র ফলাফলের একটি দিন হতে চলেছে। প্রতিপক্ষের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন এবং নিজের ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আর্থিক বিষয়গুলো মিশ্র ফল বয়ে আনবে। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন। আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। সন্ধ্যায়, আপনি পরিবারের সাথে আপনার পছন্দের খাবার বা একটি পার্টি উপভোগ করতে পারেন। কোনো বন্ধু আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।
কুম্ভ
কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য একটি খুব ভালো ও আনন্দের দিন হবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য ও সম্মান লাভ করবেন। আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি আপনার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং তীর্থযাত্রা সম্ভব হতে পারে। আপনার বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা ও মধুরতা বিরাজ করবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ আনন্দদায়ক হবে।
মীন
দিনের শুরুতে কাজের গতি কিছুটা কমে গেলেও, পরে তা বাড়বে। আপনি কোনো বিশেষ উপহার বা সুসংবাদ পেতে পারেন। বিলাসিতা, সাজসজ্জা এবং ভ্রমণের জন্য অর্থ ব্যয় হবে। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে ভালোবাসা ও রোমান্সের এক চমৎকার অনুভূতি লাভ করবেন। দিনটি আনন্দময় ও শান্তিপূর্ণ হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More