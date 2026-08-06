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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ৬ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Aug 6, 2026, 04:01:01 IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আগামিকাল ৬ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ৬ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ৬ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ

    কাজ সম্পন্ন করতে আপনাকে আরও বেশি প্রচেষ্টা করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ এবং বড় সিদ্ধান্ত পরিহার করুন। আপনার প্রতিপক্ষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। দিনটি কিছুটা ব্যয়বহুল হবে। পারিবারিক সমর্থন শক্তি জোগাবে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক আপনাকে কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

    বৃষ

    আপনি বন্ধু এবং পরিবারের সাথে সুন্দর সময় কাটাবেন। পুরোনো বন্ধুত্ব প্রেমে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার ভালোবাসার সঙ্গীর সাথে আনন্দময় মুহূর্ত কাটাবেন। আপনি কর্মক্ষেত্রে আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন। পরিকল্পিত কাজগুলো সফল হবে। আপনি ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে আগ্রহী হবেন।

    মিথুন

    ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। আপনি ব্যবসায় সাফল্য অর্জনের সুযোগ পাবেন এবং আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে। আপনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকবেন। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে সুন্দর সময় কাটাবেন। তবে, আপনার অমিতব্যয়ী খরচের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখুন।

    কর্কট

    আপনার কর্মক্ষেত্র ও ব্যবসায় উন্নতি হবে। একটি ভালো সুযোগ আপনাকে অপরিকল্পিতভাবে কিছু কিনতে প্ররোচিত করতে পারে। ক্রমবর্ধমান ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আপনি পরিবার ও বন্ধুদের কাছ থেকে প্রচুর ভালোবাসা পাবেন। বিবাহিত জীবন সুখের হবে। প্রেম জীবনে সঙ্গীর ছোটখাটো কথায় মন খারাপ করবেন না; সম্প্রীতি বজায় রাখুন।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ৬ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

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