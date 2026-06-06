মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ ৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
মেষ
আজকের দিনটি কিছুটা কঠিন হতে পারে। অন্যের পরামর্শ অন্ধভাবে মেনে চলা ক্ষতিকর হতে পারে। যেকোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত সাবধানে নিন, নইলে পরে অনুশোচনা করতে হতে পারে। সরকারি কাজের কারণে আপনার ব্যস্ততা বাড়বে এবং আপনার স্বাস্থ্যও কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। আপনার চারপাশের মানুষদের আসল উদ্দেশ্য বোঝা জরুরি। তবে, আপনার সন্তানের সাফল্য দেখলে আপনার মনে শান্তি আসবে।
বৃষ
আজকের দিনটি আনন্দ ও খুশিতে পরিপূর্ণ থাকবে। বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো আপনার মুখে হাসি ফোটাবে। তবে, কর্মক্ষেত্রে অসাবধানতা ক্ষতিকর হতে পারে। ছোটখাটো বিষয়ে রাগ করলে পারিবারিক পরিবেশ বিঘ্নিত হতে পারে, তাই নিজের সংযম বজায় রাখুন। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আপনার সন্তানদের সঙ্গের প্রতি মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। অবিবাহিতদের একটি হৃদয়স্পর্শী সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
মিথুন
আজকের দিনটি স্বাভাবিক কিন্তু ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে। আপনাকে আপনার আয় ও ব্যয় উভয়ই বিচক্ষণতার সাথে পরিচালনা করতে হবে। আপনার আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো মনে হবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। কোনো সহকর্মীর কথা আপনাকে আঘাত করতে পারে, তাই নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। অফিসে ব্যক্তিগত বিষয় শেয়ার করা এড়িয়ে চলাই ভালো।
কর্কট
আজকের দিনটি ছাত্রছাত্রীদের জন্য খুব ভালো যাবে। তোমাদের কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল মিলবে এবং তোমরা পড়াশোনায় মগ্ন থাকবে। পুরোনো ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ভালো অগ্রগতি হবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সরকারি কাজ সম্পন্ন হতে পারে। ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সতর্ক থেকো, কারণ তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা রয়েছে। তোমার জীবনসঙ্গী সর্বতোভাবে তোমাকে সমর্থন করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More