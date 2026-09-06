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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

Published on: Sep 6, 2026, 06:00:37 IST
By Sritama Mitra
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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। আজ রবিবার, এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার দিনটি কেমন কাটবে। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু

আজ অনেক ব্যস্ততা থাকবে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম বৃথা যাবে না। আপনি আপনার আয় বাড়ানোর নতুন উপায়ের দিকে মনোনিবেশ করবেন। আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য কোনো কোর্স বা পড়াশোনার প্রয়োজনে আপনাকে বিদেশে যেতে হতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ আপনাকে যেকোনো অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে সাহায্য করবে। তবে, স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা ব্যয়বহুল প্রমাণিত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অবহেলা আপনার বসকে ক্রুদ্ধ করতে পারে। এমনকি রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

মকর

আজ আপনাকে অনেক দায়িত্বের সম্মুখীন হতে হতে পারে, কিন্তু আপনার বিচক্ষণতা এবং সুসংগঠিত চিন্তাভাবনা প্রতিটি কাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। নতুন কোনো উদ্যোগ শুরু করার সময় আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে পুরোনো স্মৃতি মনে পড়তে পারে। আপাতত দীর্ঘমেয়াদী ভ্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখাই শ্রেয় হবে। আজ নেওয়া একটি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত দীর্ঘমেয়াদে উপকারী হতে পারে, তাই তাড়াহুড়ো না করে আগে থেকে ভাবুন।

কুম্ভ

আজ ইতিবাচক শক্তি আপনার সাথে থাকবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দিতে পারে। ভ্রমণকালে আপনি মূল্যবান তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। নিজের দায়িত্বকে হালকাভাবে নেবেন না। কোনো থেমে থাকা ব্যবসায়িক কাজ আবার গতি পেতে পারে। কাউকে টাকা ধার দেওয়ার আগে ভালোভাবে ভেবে দেখুন, কারণ তা ফেরত পেতে সময় লাগতে পারে। বাড়িতে ধর্মীয় বা শুভ অনুষ্ঠান একটি মনোরম ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি করবে।

মীন

আজ কিছু পরিস্থিতি আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে পারে, কিন্তু আপনি যদি বিচক্ষণতার সাথে কাজ করেন, তবে প্রতিটি অসুবিধা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাবেন। আপনার বলা কোনো কথায় আপনার জীবনসঙ্গী বিরক্ত হতে পারেন, তাই কথোপকথনের সময় সাবধানে শব্দচয়ন করুন। আপনার সন্তানদের সঙ্গের উপর নজর রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে। অন্যদের প্রভাবে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ব্যক্তিগত পারিবারিক সমস্যাগুলো ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার সাথে ঘরের মধ্যেই সমাধান করা ভালো হবে, কারণ বাইরের হস্তক্ষেপ পরবর্তীতে সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

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