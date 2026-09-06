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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ রবিবার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।

Published on: Sep 6, 2026, 04:00:35 IST
By Sritama Mitra
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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে,তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ

আজকের দিনটি আনন্দ ও কিছুটা উদ্বেগ নিয়ে আসতে পারে। দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়ের খবরে মন খারাপ হতে পারে, কিন্তু খুব বেশি চিন্তিত হবেন না। একটি নতুন ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব লাভজনক হতে পারে এবং পুরোনো প্রকল্পগুলো থেকেও ভালো মুনাফা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত জরুরি, কারণ এটি আপনার বাজেট নষ্ট করে দিতে পারে। আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই বিশ্রাম ও সতর্কতা উভয়কেই অগ্রাধিকার দিন।

বৃষ

আজ আপনার ঘর আনন্দ ও খুশিতে ভরে উঠবে। আত্মীয়-স্বজনের আগমন দিনটিকে আরও বিশেষ করে তুলতে পারে, এবং কোনো শুভ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ঘরকে উত্তেজনায় ভরিয়ে তুলবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ও সততা আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মুগ্ধ করবে। যারা ব্যাংকিং বা অর্থায়নের সাথে জড়িত, তারা ভালো বিনিয়োগের সুযোগ পেতে পারেন। একটি নতুন বাড়ি বা সম্পত্তির আপনার স্বপ্ন ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে পারে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু হতে পারে।

মিথুন

আজ আপনার কথাবার্তা আশীর্বাদ এবং বিপদ উভয়ই ডেকে আনতে পারে, তাই কথা বলার আগে ভালোভাবে ভেবে দেখুন। আপনার মেজাজি আচরণ আপনার পরিবারকে অশান্ত করে তুলতে পারে। বাড়িতে নতুন অতিথি আসার খবর আপনার আনন্দ বাড়িয়ে দেবে। হঠাৎ কোনো আর্থিক লাভ দিনটিকে আরও চমৎকার করে তুলতে পারে। সবার সাথে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ আজ আপনার বলা কথা ভবিষ্যতে সমস্যা তৈরি করতে পারে। আপনার ব্যবসায় পরিবর্তন আনার ধারণাটি সাফল্যের নতুন পথ খুলে দিতে পারে।

কর্কট

আজ আপনাকে প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে বিবেচনা করতে হবে। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং তাড়াহুড়ো পরিহার করুন। আপনার সন্তানদের সাথে সময় কাটালে আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। পুরোনো ভালোবাসার মানুষের সাথে হঠাৎ দেখা হলে তা অবশ্যই আবেগ জাগিয়ে তুলতে পারে, কিন্তু আবেগের বশে ভেঙে পড়বেন না এবং বর্তমান সম্পর্কে কোনো টানাপোড়েন সৃষ্টি হতে দেবেন না। কেবল সংযম এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমেই যেকোনো জটিলতা নিরাপদে সামাল দেওয়া সম্ভব।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

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