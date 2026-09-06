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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্য়ে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

Published on: Sep 6, 2026, 05:00:16 IST
By Sritama Mitra
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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন রবিবারের রাশিফলে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, দেখে নিন।

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্য়ে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্য়ে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন

সিংহ

জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি কিছু সুসংবাদে হাসিমুখ হতে পারে। পরীক্ষার ফলাফল প্রত্যাশা অনুযায়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আপনার কাজের পাশাপাশি আপনার পরামর্শেরও প্রশংসা করবেন। সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি জীবনকে আরও আরামদায়ক করে তুলবে। নিজের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর উন্নতি সাধন করলে তা আপনার সাফল্যের পথকে ত্বরান্বিত করবে। পাড়া-প্রতিবেশীর বিবাদে জড়িয়ে না পড়ে তা থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কন্যা

আজ আপনার জীবনে উন্নতি এবং নতুন সুযোগ আসতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত সুযোগটি পেয়ে যেতে পারেন। বাড়ির জন্য একটি নতুন ইলেকট্রনিক সামগ্রী কেনার পরিকল্পনাও সফল হতে পারে। আপনাকে হয়তো একটি পারিবারিক বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব নিতে হতে পারে, কিন্তু আপনার সহানুভূতি পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবে। কোনো ভোজ বা আনন্দের অনুষ্ঠানে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেলে আপনার মন ভালো হয়ে যাবে এবং আপনজনদের সান্নিধ্যে আসার অনুভূতি জাগবে।

তুলা

আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। যারা রাজনীতি বা সমাজসেবার সাথে জড়িত, তারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ বা দায়িত্ব পেয়ে সম্মান অর্জন করতে পারেন। আপনি পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করতে বসবেন এবং তাদের পরামর্শ খুব সহায়ক হবে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে আসা সুসংবাদ আনন্দ বয়ে আনবে। অনলাইনে কেনাকাটার সময় সতর্ক থাকুন, কারণ তাড়াহুড়োর কারণে ক্ষতি হতে পারে। আপনি আপনার সন্তানদের স্বাস্থ্য নিয়েও কিছুটা দ্বিধায় থাকতে পারেন।

বৃশ্চিক

আজকের দিনটি আপনার জন্য লাভ এবং নতুন সুযোগে পরিপূর্ণ হতে পারে। নতুন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য লাভের পথ প্রশস্ত করতে পারে। ব্যবসায় ভালো লাভের ইঙ্গিত রয়েছে এবং প্রয়োজনের সময় আর্থিক সহায়তা সহজেই পাওয়া যাবে। আপনি আপনার সন্তানের জন্য একটি নতুন গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করতে পারেন। জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং নতুন কোনো কেনাকাটা আপনাকে গভীরভাবে আনন্দিত করবে। ভবিষ্যতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাও আজ রূপ নিতে পারে।

( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্য়ে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন

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