সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ৭ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ৭ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের রাশিফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ৭ আগস্ট ২০২৬ এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, তার বার্তা রয়েছে জ্যোতিষমতে রাশিফলে। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। কোন রাশিগুলিকে চলতে হবে সাবধানে, কাদের উত্থান রয়েছে কপালে, তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমতের গণনা।
সিংহ
আজ আপনার প্রতিটি কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রকাশ পাবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন শিক্ষার্থীদের জন্য সাফল্য একটি শক্তিশালী ইঙ্গিত। ব্যবসায় ভালো আয় হবে। ইতিবাচক চিন্তাভাবনা আপনার জন্য বন্ধ দরজাও খুলে দিতে পারে।
কন্যা
আজ ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। হারানো অর্থ পুনরুদ্ধার আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। যারা চাকরিতে আছেন, তারা স্বীকৃতি ও পদোন্নতির সুযোগ পেতে পারেন। পারিবারিক সমর্থন আপনার সিদ্ধান্তগুলোকে দৃঢ় করবে। শিক্ষকদের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীরা কঠিন বিষয়গুলোও সহজ বলে মনে করবে।
তুলা
আজ একটি আনন্দময় আগমন ঘটতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং কর্মনিষ্ঠা কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রতিপক্ষদেরও মুগ্ধ করবে। অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন হবে এবং ব্যবসায়িক লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। পরিবার ও সন্তানদের সাথে কাটানো সময় দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে। পদোন্নতি এবং আয় বৃদ্ধির জন্য শুভ সুযোগ আসছে। পারিবারিক সমর্থন আপনাকে প্রতিটি পদক্ষেপে উৎসাহিত করবে। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং নিয়মিত যোগব্যায়াম আপনাকে দীর্ঘকাল সুস্থ রাখবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More