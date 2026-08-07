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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ৭ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Aug 7, 2026, 04:01:13 IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ৭ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ৭ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ৭ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ

    আজ ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। সুসংবাদ আপনার পরিবার ও বন্ধুদের জন্য আনন্দ বয়ে আনবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং বাকি কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন হবে। বন্ধুদের সঙ্গ দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবে। ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং আপনত্বের অনুভূতি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে।

    বৃষ

    আজকের দিনটি নতুন উদ্যম ও আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনি একটি শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন। আপনার পরিবারের, বিশেষ করে বাবার সমর্থন উপকারী প্রমাণিত হবে। ব্যবসায় ভালো সুযোগ আসবে এবং নতুন সূচনা ভবিষ্যতের লাভের পথ প্রশস্ত করবে। বাড়ির পরিবেশও ভালোবাসা ও সুস্বাদু খাবারে ভরে উঠবে।

    মিথুন

    আজ আপনার দরজায় নতুন সুযোগ আসবে। বিচক্ষণ ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য মুনাফা বয়ে আনতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা বন্ধুদের সমর্থনের মাধ্যমে সুসংবাদ পেতে পারেন। স্বাস্থ্য বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ আপনাকে স্বস্তি ও শান্তি এনে দেবে।

    কর্কট

    আজ আত্মবিশ্বাসই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে সময় কাটানো আনন্দ বয়ে আনবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক ঘটনা আপনার আত্মসম্মান বাড়িয়ে তুলতে পারে। শিশু ও বয়স্কদের সঙ্গ মনে শান্তি আনবে। কঠোর পরিশ্রম সাফল্যের নতুন শিখরের ইঙ্গিত দেয়।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ৭ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

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