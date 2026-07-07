ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৭ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৭ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে আজ মঙ্গলবার দিনটি কেমন কাটবে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল।
ধনু
আজ আর্থিক বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। সম্পদ ও সমৃদ্ধির নতুন পথ উন্মোচিত হতে পারে। আপনার বাবার উপদেশ আশীর্বাদস্বরূপ হবে। খাদ্যাভ্যাসে অবহেলার কারণে পেটের সমস্যা বাড়তে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমন আনন্দ বয়ে আনবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারাও উৎসাহব্যঞ্জক খবর পেতে পারেন।
মকর
আজ আপনি সমাজসেবা ও দাতব্য কাজের প্রতি বেশি আগ্রহী থাকবেন। যেকোনো বিবাদে জড়ানো থেকে বিরত থাকুন এবং আপনার শক্তিকে ইতিবাচক কাজে লাগান। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আপনার সুনাম ও জনপ্রিয়তা উভয়ই বাড়াতে পারে। আপনার সন্তানের মেজাজ নিয়ে আপনি কিছুটা চিন্তিত হতে পারেন, কিন্তু ধৈর্য ধরলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সহজ হবে। আজ অপরিচিতদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই আপনার জন্য মঙ্গলজনক হবে।
কুম্ভ
আজ কোনো সুখবর আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারে। একটি নতুন চাকরি বা কর্মজীবনের সুযোগের ইঙ্গিত রয়েছে। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং অতিরিক্ত আয়ের একটি নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। অন্যের গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলুন, কারণ হঠাৎ বিকল হয়ে গেলে খরচ বেড়ে যেতে পারে। এছাড়াও, কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য হঠাৎ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে।
মীন
আজকের দিনটি অন্যদিনের চেয়ে ভালো যাবে, কিন্তু সতর্ক থাকা জরুরি। কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে দ্রুত বিশ্বাস করা ক্ষতিকর হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে ছোটখাটো মতবিরোধ হতে পারে, তাই সংযম অবলম্বন করুন। সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আপনার কাজের দায়িত্ব পালন করুন, কারণ আপনার কঠোর পরিশ্রমই আপনার পরিচয় হবে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের কারণে আপনাকে কিছুটা ছোটাছুটি করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মীর সাথে মতের অমিলও হতে পারে, কিন্তু বোঝাপড়ার মাধ্যমে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে আসতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More