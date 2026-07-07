মেষ, বৃষ,মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৭ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ,মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৭ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
মেষ
বাড়ির কোনো বিষয় নিয়ে আপনি আপনার মায়ের অসন্তোষের সম্মুখীন হতে পারেন, তাই নিজের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার আগে তাঁর অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন। অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলে আপনি অপ্রয়োজনীয় সমস্যা এড়াতে পারবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও নথিপত্র নিরাপদে রাখুন, কারণ সামান্য অবহেলাও বড় ধরনের খরচের কারণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার মাথায় কিছু চমৎকার ধারণা আসবে যা ভবিষ্যতের সাফল্যের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।
বৃষ
আজ সুখ আপনার দরজায় কড়া নাড়ছে। আপনার সন্তানের কোনো সাফল্য আপনার মুখে গর্বের হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে। পরীক্ষার ফলাফলও ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তা প্রত্যাশা পূরণ করবে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা একটি সুবর্ণ সুযোগ পেতে পারেন, যা তাদের ভবিষ্যৎকে আরও সহজ করে তুলবে।
মিথুন
আজ আপনার বিচক্ষণতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনাকে অন্যদের থেকে এক ধাপ এগিয়ে রাখবে। আপনার আচরণে ভালোবাসা, সহযোগিতা এবং স্নেহ প্রতিফলিত হবে, যা আপনার সম্পর্কগুলোতে নতুন মধুরতা নিয়ে আসবে। আপনি আপনার ভাইবোনদের সাথে একটি ছোট পার্টি বা কোনো আনন্দময় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করতে পারেন। যদি কোনো আইনি বিষয় আপনাকে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় ফেলে থাকে, তবে স্বস্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।
কর্কট
আজকের দিনটি সন্তুষ্টি ও শান্তি বয়ে আনবে। আপনার সন্তান আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং তার সাফল্য আপনাকে গর্বিত করবে। ব্যবসায়িক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তবে, আপনার বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ থেকে যেতে পারে। কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছ থেকে এমন কোনো খবর পেতে পারেন যা আপনাকে কিছুটা দুঃখিত করতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More