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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৭ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jul 7, 2026, 04:00:13 IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৭ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৭ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৭ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ

    জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি স্বস্তিদায়ক। পড়াশোনার চাপ কমবে এবং মন হালকা বোধ হবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার সুখ দ্বিগুণ করে দিতে পারে। তবে, ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যাকে উপেক্ষা করবেন না। আজ আপনার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা হতে পারে, যা ভবিষ্যতে আপনার জন্য নতুন পথের সূচনা করতে পারে।

    কন্যা

    আজকের দিনটি আনন্দ, সুখ এবং ছোট ছোট সুখে পরিপূর্ণ থাকবে। একটি পুরোনো ভুল শুধরে নিতে আপনাকে হয়তো কিছুটা ছোটাছুটি করতে হতে পারে, কিন্তু তার ফলাফল সন্তোষজনক হবে। আপনার দীর্ঘসূত্রিতার অভ্যাস আজ আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে, তাই সময়মতো আপনার দায়িত্বগুলো সম্পন্ন করুন।

    তুলা

    আজ আপনাকে আপনার আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মীর সাথে অতিরিক্ত ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করা ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। সময়মতো কাজ শেষ করার জন্য আপনাকে শৃঙ্খলা অনুশীলন করতে হবে। এমনকি একটি ছোট ভুলও সহকর্মীদের মধ্যে অসন্তোষের কারণ হতে পারে।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার জন্য সুখ ও সাফল্য বয়ে আনবে। ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে সুখী রাখবে। পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ের পথে বাধা দূর করতে আপনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। খাদ্যাভ্যাসের প্রতি অবহেলা করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ কোনো দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা পুনরায় দেখা দিতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৭ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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