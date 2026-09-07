মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্য়ে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন চার রাশির ভাগ্যফল। এই চার রাশির আজ প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
এমন কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকুন যা আপনার ব্র্যান্ডের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে। অবৈধ কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকুন এবং আর্থিক বিষয়ে ধৈর্য বজায় রাখুন।অফিসে কাজের চাপ বেশি থাকলে ওভারটাইম করার প্রয়োজন হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বিঘ্নকারী বিষয় এড়িয়ে চলা উচিত।পারিবারিক জীবনে সম্প্রীতি বজায় রাখুন। প্রেমের সম্পর্কে তিক্ততা পরিহার করুন এবং একে অপরের অনুভূতিকে সম্মান করুন।
বৃষ
আসন্ন উৎসবের মরসুম মুনাফার চমৎকার সুযোগ নিয়ে আসবে।কর্মক্ষেত্রে আপনার চমৎকার পারদর্শিতা ঊর্ধ্বতন ও প্রতিপক্ষ উভয়ের কাছ থেকেই প্রশংসা কুড়াবে। যারা লক্ষ্য-ভিত্তিক কাজ করেন, তারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করবেন।পারিবারিক জীবন ভালো থাকবে। কোনো সংবেদনশীল বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন।আপনার আর্থিক অবস্থা বেশ শক্তিশালী থাকবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ আর্থিক সুফল ভোগ করার সময় এসে গেছে।আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ক্রীড়াবিদ ও শিক্ষার্থীরা তাদের শক্তিকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর জন্য কাজে লাগাবে।
মিথুন
বাজার থেকে অর্থ উত্তোলন করতে কিছুটা প্রচেষ্টা লাগতে পারে। বিকেলের আলসেমির কারণে কোনো বড় চুক্তি হাতছাড়া হতে দেবেন না।আপনার বুদ্ধিমত্তা কর্মক্ষেত্রে কঠিন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে। সরকারি কর্মচারীরা চাপের মধ্যে থাকবেন।আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে সুসংবাদ পাবেন, যা আপনার ঘরে শান্তি বয়ে আনবে। অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় নষ্ট করবেন না।আপনার সম্পদ অর্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। আপনার কর্মপ্রবাহে হঠকারী পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকুন।আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। একটি নিয়মিত রুটিন মেনে চলুন এবং নিজের কাজে মনোযোগ দিন।
কর্কট
কর্মক্ষেত্রে সাফল্য আসবে এবং যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। বিপণনের সাথে জড়িতরা নতুন লক্ষ্যমাত্রা পাবেন।বিবাহিত জীবন অত্যন্ত সুখের হবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে পারস্পরিক স্নেহ ও বোঝাপড়া আরও দৃঢ় হবে। আর্থিক লাভের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সমর্থন আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, যার ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More