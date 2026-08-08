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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন

    আজ ৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফল।

    Published on: Aug 8, 2026, 06:00:52 IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, তা দেখে নিন। শনিবার এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন

    ধনু

    আজ আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। আপনি ক্লান্ত বোধ করতে পারেন বা সামান্য শারীরিক অস্বস্তি অনুভব করতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের সাথে কথোপকথনে সংযম অবলম্বন করুন, কারণ ছোটখাটো বিষয়ও ভুল বোঝাবুঝির কারণ হতে পারে। প্রেম এবং সন্তানদের সাথে আপনাকে কিছুটা ধৈর্য ধরতে হবে। তবে, ব্যবসা এবং কর্মক্ষেত্রের পরিস্থিতি ভালো থাকবে এবং আপনার আর্থিক অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে। সাথে লাল রঙের কিছু রাখা শুভ হবে।

    মকর

    আজ ছাত্র, শিল্পী, লেখক এবং চলচ্চিত্র, গণমাধ্যম ও বিনোদন জগতের সঙ্গে জড়িতদের জন্য দিনটি বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হবে। সৃজনশীল কাজে সাফল্য আপনার প্রতিভাকে সামনে নিয়ে আসবে। প্রেমের সম্পর্ক আরও মধুর হবে এবং আপনি আপনার সন্তানদের বিষয়ে সুসংবাদ পেতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যও সময়টি অনুকূল থাকবে। জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এবং শুভ সুযোগ আপনার জন্য অপেক্ষা করবে। দেবী কালীর কাছে প্রার্থনা করা আপনার জন্য বিশেষভাবে মঙ্গলজনক হবে।

    কুম্ভ

    আজ আপনি পারিবারিক সুখ অনুভব করতে পারেন। যদি আপনি জমি, ভবন বা যানবাহন কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকতে পারে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন এবং বাড়ির পরিবেশ মনোরম থাকবে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, প্রেম জীবনে ভারসাম্য বজায় থাকবে, সন্তানরা সুখ বয়ে আনবে এবং ব্যবসায় উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার সাথে সবুজ জিনিস রাখা শুভ হবে।

    মীন

    আজ আপনার সাহস এবং আত্মবিশ্বাস আপনাকে সাফল্যের নতুন শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। আপনি দীর্ঘদিন ধরে যে প্রকল্পে কাজ করছেন, তাতে ইতিবাচক ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার ভাইবোন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সমর্থন একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হবে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে এবং নতুন পরিকল্পনাও সফল হতে পারে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, তবে প্রেম, সন্তানের সুখ এবং ব্যবসার জন্য দিনটি বেশ অনুকূল থাকবে। সাথে হলুদ রঙের কোনো জিনিস রাখা শুভ হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন

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