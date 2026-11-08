মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের দীপবলি কেমন কাটবে! ৮ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
৮ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ভাগ্যফল।
আজ ২০২৬ দীপাবলি। বাংলার দিকে দিকে শক্তির আরাধনায় কালীদেবীর পুজো চলছে অমাবস্যা ঘিরে। এমন দিনে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কেমন কাটবে দিনটি, তা দেখে নিনষ
মেষ
আজকের দিনটি লাভ ও অগ্রগতির নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আপনার সিদ্ধান্তগুলো সঠিক প্রমাণিত হবে এবং আরাম ও বিলাসিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আনন্দ আসবে। আপনার কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হতে পারে, যা পুরোনো স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে এবং কিছু আনন্দের মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ করে দেবে। আপনার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিশেষ আগমনের সম্ভাবনাও রয়েছে, যা পারিবারিক পরিবেশকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে। তবে, আপনার মায়ের কথাকে হালকাভাবে নেবেন না। তার অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন এবং তার পরামর্শ মেনে চলুন, অন্যথায় তার অসন্তুষ্টি আপনাকে কষ্ট দিতে পারে। প্রিয়জনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখলে দিনটি আরও ভালো কাটবে।
বৃষ
আজ একটি বড় ইচ্ছা পূরণ হলে আপনি আনন্দ ও সন্তুষ্টি লাভ করবেন। আপনি হঠাৎ করে কোনো সুসংবাদ বা বাড়িতে কোনো অপ্রত্যাশিত চমক পেতে পারেন। এটি পারিবারিক পরিবেশকে উজ্জ্বল করবে এবং প্রিয়জনদের সাথে আনন্দময় মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ করে দেবে। তবে, ছোট শিশুদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন এবং তাদের প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দিন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ হঠকারী পদক্ষেপ পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
মিথুন
আজ আপনার জীবনে নতুন কিছু করার এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আনার তীব্র ইচ্ছা জাগতে পারে। আপনি আপনার লক্ষ্য সম্পর্কে আন্তরিক থাকবেন এবং তা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করবেন। আপনার বিবাহিত জীবনে, জীবনসঙ্গীর সম্মান, সমর্থন এবং বোঝাপড়া আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আপনি দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলো সম্পন্ন করার সুযোগ পেতে পারেন, যা আপনার মনে স্বস্তি আনবে। তবে, প্রতিপক্ষ বা সমালোচকদের প্রভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। নিজের পরিস্থিতি বুঝেই অগ্রসর হোন।
কর্কট
আজ আপনি স্বস্তি ও অগ্রগতির ইতিবাচক লক্ষণ দেখতে পারেন। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে অনুকূল ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা দীর্ঘদিনের উদ্বেগ দূর করতে পারে। আপনার সৃজনশীল প্রতিভা এবং একটি বিশেষ দক্ষতা বিকশিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের সঠিক ফলাফল আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে তুলবে। তবে, কোনো নিকটাত্মীয়কে অতিরিক্ত বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝে নেওয়াই শ্রেয়।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More