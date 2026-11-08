দিওয়ালি ২০২৬ ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে! ৮ নভেম্বরের রাশিফল রইল

দিওয়ালি ২০২৬ ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে! ৮ নভেম্বরের রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে আজ ৮ নভেম্বর ২০২৬ এ! আভাস দিচ্ছে রাশিফল।
২০২৬ সালের দীপাবলি কেমন কাটবে ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কেমন কাটবে তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল আজ কালীপুজোর দিন কেমন কাটবে, দেখে নিন।
ধনু
আজকের দিনটি আনন্দ ও পারিবারিক সমর্থনে পরিপূর্ণ হতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ এবং পরিবারের সদস্যদের সমর্থন আপনাকে অনেক অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার ভাইবোনদের পরামর্শ কাজে আসতে পারে, তাই মনোযোগ দিয়ে শুনুন। একটি বড় ইচ্ছা পূরণ হওয়া আপনাকে সন্তুষ্টি ও উত্তেজনা এনে দেবে। পরিবারের সাথে সময় কাটানো আপনার সম্পর্ককেও আরও মজবুত করবে। তবে, ভ্রমণের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয়।
মকর
আজ, আপনার অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করা এবং নিজের দায়িত্বগুলো গুছিয়ে নেওয়ার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা নতুন সুযোগ পেতে পারেন, তাই নিজেদের প্রস্তুতি চালিয়ে যান এবং বিচক্ষণতার সাথে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করুন। আপনার সামাজিক মর্যাদা ও সুনাম বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার আচরণ ও কর্মনিষ্ঠা মানুষকে মুগ্ধ করতে পারে। পারিবারিক জীবনে, আপনার মায়ের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন এবং তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।
কুম্ভ
আজ, আপনার বোধশক্তি এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা আপনাকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করতে পারে। সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, এবং যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে একটি নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্ন দেখে থাকেন, তবে তা অর্জনের পথে আপনি ভালো অগ্রগতি করতে পারেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক চুক্তি যা আটকে ছিল, তা অবশেষে চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে স্বস্তি দিতে পারে। তবে, কোনো আর্থিক প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে, এর শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝে নিন। পারিবারিক জীবনে, আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে উদাসীন হবেন না।
মীন
আজ আপনি শান্তি ও সন্তুষ্টি অনুভব করতে পারেন। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের প্রতি আপনার ঝোঁক বাড়বে, যা মানসিক শান্তি আনতে পারে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে ভালোবাসার মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ পাবেন এবং আপনাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। তবে, পরিবারের মধ্যে ছোটখাটো তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, শান্তভাবে আপনার মতামত প্রকাশ করুন এবং অন্যদের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন। সংযম বজায় রাখলে বাড়ির পরিবেশ খারাপ হওয়া থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। আপনার সন্তানদের সম্পর্কিত সুসংবাদ আনন্দ বয়ে আনবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More