মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৮ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল
এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কেমন কাটবে, তা আজ ৮ অক্টোবর, ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কেমন কাটবে, তা আজ ৮ অক্টোবর, ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। দেখে নিন জ্যোতিষমত।
মেষ
আজকের দিনটি ইতিবাচক লক্ষণ দিয়ে শুরু হতে পারে। আর্থিক লাভের পাশাপাশি আপনি কিছু আশাব্যঞ্জক সংবাদও পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে সমন্বয় ভালো থাকবে, ফলে অনেক কাজই তেমন কোনো ঝামেলা ছাড়াই সম্পন্ন হবে। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে ভ্রমণের সুযোগ পাবেন, যা আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় আপনার প্রজ্ঞা ও আত্মবিশ্বাস কাজে আসবে। তবে, গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য অন্যদের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করা থেকে বিরত থাকুন। বাড়িতে কোনো শুভ বা মঙ্গলময় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হতে পারে, যা পুরো পরিবারে উৎসাহ ও ইতিবাচকতা নিয়ে আসবে।
বৃষ
আজ আপনি নতুন কিছু চেষ্টা করার এবং নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন। আত্মবিশ্বাস ও শক্তি প্রচুর থাকবে, তাই আপনি যে কোনো কাজ হাতে নিন না কেন, তা সম্পন্ন করার জন্য আপনার মধ্যে উদ্দীপনা থাকবে। তবে, অন্যদের অযাচিত পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ আপনার ভালো কথাও ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য এখন পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়ার সময়, বিশেষ করে যদি পরীক্ষা আসন্ন হয়। হঠাৎ কোনো আর্থিক লাভ আনন্দ বয়ে আনবে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেতে পারেন, যা নতুন আশার সঞ্চার করবে।
মিথুন
আজ উন্নতির নতুন পথ খুলে যেতে পারে। আপনি বন্ধু এবং প্রিয়জনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন, যা আপনাকে যেকোনো প্রতিকূলতার মোকাবিলা করার আত্মবিশ্বাস দেবে। একটি ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা কিছু অসুবিধার কারণ হতে পারে, কিন্তু শীঘ্রই স্বস্তি আসবে। ব্যবসায় কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে, কিন্তু আপনার অন্তর্দৃষ্টি আপনাকে একটি সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। আপনি যদি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার কথা ভেবে থাকেন, তবে তাড়াহুড়ো না করে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করার পরেই সিদ্ধান্ত নিন। কোনো ভালো কাজের জন্য আপনি প্রশংসা ও সম্মান পেতে পারেন। আপনার ভাইবোনদের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থাকবে।
কর্কট
আজ যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনাকে ভালোভাবে ভাবতে হবে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন এবং কোনো অপরিচিত ব্যক্তির কথায় সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করবেন না। কর্মক্ষেত্রে, আপনি আপনার বস বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে এমন পরামর্শ পেতে পারেন যা আপনার কাজকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দিতে পারে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ছোটখাটো তর্ক হতে পারে, তাই পরিস্থিতি না বাড়িয়ে ভালোবাসা ও ধৈর্যের সঙ্গে তা সামাল দিন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More