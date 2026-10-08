সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৮ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ৮ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার আভাস দিচ্ছে জ্যোতিষমত। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। আজ বৃহস্পতিবার এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
কিছু পারিবারিক বিষয় আজ আপনাকে মানসিকভাবে ব্যস্ত রাখতে পারে। পুরোনো সমস্যাগুলো আবার সামনে আসায় আপনি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। চাকরি-সংক্রান্ত কোনো কারণে আপনাকে অন্য কোনো শহর বা স্থানে ভ্রমণ করতে হতে পারে। যারা রাজনীতি বা সমাজসেবার সাথে জড়িত, তারা কোনো পদ, দায়িত্ব বা সম্মান সংক্রান্ত সুসংবাদ পেতে পারেন। সাফল্য অর্জন করলেও বিনয় বজায় রাখুন। আপনার প্রতিপক্ষের কার্যকলাপকে উপেক্ষা করবেন না। সম্পত্তি-সংক্রান্ত কোনো বিষয় আইনি রূপ নিতে পারে, যার জন্য আপনাকে প্রক্রিয়াটি দ্রুত সম্পন্ন করতে হতে পারে।
কন্যা
আজ আপনার কথা সম্পর্কের উপর স্পষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে, তাই কথা বলার সময় কিছুটা সংযম অবলম্বন করুন। আপনার কোনো কথায় কাছের কেউ আঘাত পেতে পারেন। তবে, নম্র ভাষা ব্যবহার এবং বোঝাপড়া একটি স্বস্তিদায়ক পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে। আপনার প্রেম জীবনের কেউ আপনাকে কোনো সুসংবাদ দিতে পারেন, যা আপনার দিনটিকে আরও বিশেষ করে তুলবে। শিক্ষার্থীদের যেকোনো পড়াশোনার সমস্যার জন্য তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উচিত; এটি উপকারী হবে। অনেক দিন হারিয়ে যাওয়া কোনো প্রিয় জিনিস হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, এবং এটি খুঁজে পাওয়া পুরোনো স্মৃতিকে সতেজ করে তুলবে।
তুলা
আজ গাড়ি চালানোর সময় আপনাকে অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হবে। সামান্য অসাবধানতাও সমস্যার কারণ হতে পারে। যদি আপনার আগে থেকেই কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে, তবে আজ সেদিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। কোনো পুরোনো বন্ধুর কথা মনে পড়লে আপনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন। ভাইবোনদের সাথে আপনার যে কোনো মনোমালিন্য আলোচনার মাধ্যমে মিটে যাবে এবং সম্পর্ক আরও সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। সম্পত্তি ভাগাভাগির কোনো বিষয় আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়তে পারে। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন, নইলে আপনি অপ্রয়োজনীয় ঝামেলায় পড়তে পারেন।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা এবং দায়িত্বে পরিপূর্ণ থাকবে। নিজের কাজে অসতর্ক হবেন না, কারণ একটি ছোট ভুলও পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলতে পারে। কোনো বন্ধু আপনাকে নতুন বিনিয়োগের প্রস্তাব দিতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। আয়ের পাশাপাশি খরচও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শেয়ার বাজারে কোনো বড় বিনিয়োগ করার আগে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আজ আপনার পদক্ষেপগুলো যত বেশি চিন্তাভাবনা করে হবে, আপনি তত বেশি লাভবান হবেন।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More