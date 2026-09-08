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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কারা লাকি! ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

Published on: Sep 8, 2026, 04:01:16 IST
By Sritama Mitra
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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কারা লাকি! ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কারা লাকি! ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ

আজকের দিনটি নতুন আশা ও স্বস্তি নিয়ে আসতে পারে। অবশেষে দীর্ঘদিনের একটি কাজ সম্পন্ন হলে আপনি হালকা ও সুখী বোধ করবেন। কথোপকথন ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে আপনার এবং আপনার জীবনসঙ্গীর মধ্যকার দূরত্ব কমে আসবে এবং আপনাদের সম্পর্কে মধুরতা ফিরে আসবে। আপনারা একসাথে বসে ভবিষ্যতের জন্য নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। যারা রাজনীতির সাথে জড়িত, তাদের জন্যও এটি একটি ভালো সময়। কোনো উচ্চ পদ, দায়িত্ব বা সম্মান অর্জন আপনার আত্মবিশ্বাসকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

বৃষ

আজ কিছু প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ আপনার কর্মজীবন বা ব্যবসার জন্য নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। তবে, কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছ থেকে পাওয়া খবর কিছু উদ্বেগের কারণ হতে পারে। সন্তানের পদোন্নতি পরিবারে গর্ব ও আনন্দ বয়ে আনবে। পুরোনো ভালোবাসার মানুষের সাথে হঠাৎ দেখা হলে আবেগ জেগে উঠতে পারে, কিন্তু অতীত নিয়ে পড়ে থাকা ভালো নয়। ব্যাংক ঋণ বা আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত বাধাও আজ সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মিথুন

আজ আপনার বিচক্ষণতা এবং সময়োচিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আপনাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখবে। প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনো তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নিয়ে আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আপনার অধস্তনদের সহযোগিতা খুব সহায়ক হবে। অতিরিক্ত কাজের চাপে আপনি ক্লান্ত বোধ করতে পারেন, কিন্তু ভাইবোনদের সাথে ভালো সময় কাটালে আপনার মন ভালো হয়ে যাবে। বাড়িতে বিয়ে নিয়ে আলোচনাও তীব্র হতে পারে।

কর্কট

আজ আপনি আপনার বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা, বোঝাপড়া এবং পারস্পরিক সমর্থনের এক সুন্দর ভারসাম্য অনুভব করবেন। আপনি আপনার মাকে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করার সুযোগ পাবেন, যা আপনাকে সন্তুষ্টি দেবে। আপনি নতুন কোনো সম্পত্তি কেনা বা বেচার কথা ভাবতে পারেন, তবে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করার পরেই অগ্রসর হবেন। ব্যবসায় আপনার নতুন ধারণা আপনাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। অফিসেও আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং আপনার কর্মক্ষমতায় আপনার বস মুগ্ধ হবেন। একটি বিশেষ তথ্য দিনটিকে আরও স্মরণীয় করে তুলতে পারে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কারা লাকি! ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

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