মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৯ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ৯ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার জীবনে নতুন আশা ও শক্তি নিয়ে আসবে। সকাল থেকেই আপনি আনন্দিত থাকবেন এবং সুসংবাদ আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে দেবে। আপনি একটি চমৎকার কর্মজীবনের সুযোগ পেতে পারেন, যা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার আত্মবিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করবে। পারিবারিক পরিবেশও স্বস্তি এনে দেবে। তবে, এই ব্যস্ততার মাঝে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না। বাইরের খাবার গ্রহণ সীমিত করুন এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিশ্চিত করুন। একজন অভিজ্ঞ আইনজীবী বা কাগজপত্র বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।
বৃষ
আজকের দিনে অনেক কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে, কিন্তু এই পরিশ্রম ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনবে। নতুন কোনো ব্যবসায়িক ধারণা বা পণ্য চালু করার জন্য এটাই সঠিক সময়। আপনার পরিকল্পনা এবং বুদ্ধিমত্তা মানুষকে মুগ্ধ করবে। আর্থিক বিষয়েও ইতিবাচক লক্ষণ রয়েছে এবং একটি বিনিয়োগের সুযোগ আসতে পারে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কোনো কাজ সম্পন্ন হলে মনে অপার শান্তি আসবে।
মিথুন
আজ আপনার আর্থিক অবস্থা আরও শক্তিশালী বলে মনে হবে। অতিরিক্ত আয় বা উপার্জনের নতুন পথ খুলে যেতে পারে। আপনি খরচের ব্যাপারে বিচক্ষণ থাকবেন, যা আপনার সঞ্চয় বাড়িয়ে দেবে। তবে, কথাবার্তায় সতর্কতা অবলম্বন করুন, কারণ ছোটখাটো মন্তব্যেও কেউ আঘাত পেতে পারেন। তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। সম্পত্তি বা বিনিয়োগ সংক্রান্ত খবর আপনাকে উত্তেজিত করতে পারে।
কর্কট
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসায় আপনার কাজের প্রশংসা হবে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে সম্পর্ক আরও মধুর হবে এবং বাড়ির পরিবেশ মনোরম থাকবে। পুরোনো পারিবারিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। নতুন বিনিয়োগের সুযোগ আসতে পারে, তবে কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিষয় শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার প্রতিপক্ষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More