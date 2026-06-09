ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৯ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ মঙ্গলবার, ৯ জুন, ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কারা সৌভাগ্যের অধিকারী, কাদের লড়াই জারি রাখতে হবে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজ আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কাজের পাশাপাশি বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের দিকে মনোযোগ দিন। আবহাওয়া আপনার শরীরকে প্রভাবিত করতে পারে। আপনি একটি নতুন পরিকল্পনা বা প্রকল্প শুরু করার জন্য অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। আপনি আপনার আয় বাড়ানোর নতুন উপায়গুলির উপর মনোনিবেশ করবেন। আপনার সন্তানের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি আলোচনার মাধ্যমে সহজেই সমাধান করা যেতে পারে।
মকর
আজকের দিনটি মিশ্র অভিজ্ঞতার হতে পারে, তবে আপনার বোধশক্তি যেকোনো অসুবিধা সহজ করে দেবে। পুরোনো কোনো বিষয় আবার সামনে এলে আপনি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। পারিবারিক সমর্থন আপনার মনোবল বাড়িয়ে দেবে। কর্মজীবনে আপনি নতুন দায়িত্ব বা নতুন চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। পেটের সমস্যা উপেক্ষা করবেন না এবং অপ্রয়োজনীয় গুজব থেকে দূরে থাকুন।
কুম্ভ
আজ উন্নতির পথে আপনার পদক্ষেপ আরও দৃঢ় হবে। পরিবার বা সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ আপনার মনকে প্রফুল্ল করবে। একসঙ্গে পারিবারিক বিষয়াদির সমাধান করলে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে পড়াশোনায় মনোযোগ দেবে। একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর পরামর্শ উপকারী প্রমাণিত হবে।
মীন
আজ আপনার কর্মজীবন একটি নতুন দিকে মোড় নেবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। সম্পর্কগুলো সতেজ মনে হবে এবং আপনি অতীতের ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পাওয়া একটি চমক আপনার মুখে হাসি ফোটাবে। একটি দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তাই অসতর্ক হবেন না। কর্মক্ষেত্রে পছন্দের কাজ খুঁজে পাওয়া আপনাকে সন্তুষ্টি ও আনন্দ দুটোই এনে দেবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More