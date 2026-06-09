সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৯ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল রইল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ মঙ্গলবার, ৯ জুন, ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
সিংহ
আজ প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিতে হবে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। দীর্ঘসূত্রিতার অভ্যাস পরিস্থিতিকে কঠিন করে তুলতে পারে, তাই সময়মতো আপনার দায়িত্বগুলো সম্পন্ন করুন। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন। অফিসে দলবদ্ধভাবে কাজ করা উপকারী হবে। পুরনো ঋণ পরিশোধের বিষয়েও ইতিবাচক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।
কন্যা
আজকের দিনটি বিভ্রান্তিতে কাটতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে আপনি সবকিছু সামলে নিতে পারবেন। নতুন কিছু শুরু করার চিন্তা মনে আসতে পারে, কিন্তু মনে কোনো সন্দেহ থাকলে তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকুন। পরিবারই আপনার কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। কোনো সুসংবাদ বা পরিবারে নতুন সদস্যের আগমন আনন্দ বয়ে আনতে পারে। সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনার স্বীকৃতি ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।
তুলা
আজ আরাম ও বিলাসিতা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনি আপনার জীবন উন্নত করার জন্য সচেষ্ট হবেন। জমে থাকা কাজ শেষ হলে স্বস্তি মিলবে। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ হবে। কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে দেখা বা কথা বলা আপনার মনে আনন্দ আনতে পারে। চাকরি পরিবর্তন বা নতুন কোনো সুযোগের খবর আপনার দিনটিকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।
বৃশ্চিক
আজকের নতুন সূচনা আপনার জন্য সাফল্যের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। আপনি নতুন কিছু করার জন্য অনুপ্রাণিত বোধ করবেন এবং এর সুফলও পাবেন। নতুন গাড়ি কেনা বা বড় কোনো কেনাকাটার সম্ভাবনা রয়েছে। মায়ের সাথে ধর্মীয় ভ্রমণ আপনার মনে শান্তি আনতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতনদের সাথে সমন্বয় বজায় রাখুন, কারণ ছোটখাটো বিষয়ও তর্কে পরিণত হতে পারে। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে আনন্দ হবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More