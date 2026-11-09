ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল কী বলছে! ৯ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ৯ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন সপ্তাহের প্রথমবার সোমবার কেমন কাটবে। সোমবার মানেই মহাদেবের পুজোর দিন। এমন দিনে ১২ রাশিচক্রের শেষ চার রাশির কেমন কাটবে, দেখে নিন। রইল রাশিফল।
ধনু
সুখের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। পরিবারের সাথে পার্কে বেড়ানোর পরিকল্পনা স্থগিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ বৃদ্ধি পাবে। আপনি একজন রাজনীতিবিদের সাথে যোগাযোগ করবেন। পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে, আপনি আপনার সমস্ত বাকি কাজ দ্রুত সম্পন্ন করবেন। আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। আগামীকাল আপনি নিবেদিতপ্রাণ থাকবেন এবং গরুদের সেবা করার সিদ্ধান্ত নেবেন। আগামীকাল অনুকূল থাকবে এবং আপনার সমস্ত প্রচেষ্টা সফল হবে।
মকর
আপনার জন্য একটি চমৎকার দিন হবে, এবং আপনি আনন্দে থাকবেন। আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে। আপনার গাড়ি ব্যবসায় লাভ হবে। আপনি সম্ভবত বন্ধু বা সহকর্মীদের সাথে ভ্রমণে যাবেন। আপনি প্রশাসনিক পরিষেবার ব্যক্তিদের থেকে উপকৃত হবেন। নতুন ব্যবসা শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আত্মীয়দের সাথে আপনার যোগাযোগ বাড়বে। আপনি একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করতে উৎসাহিত হবেন। আগামীকাল শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ভালো দিন হবে, যারা কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার আবেদনপত্র পূরণ করার কথা ভাবতে পারেন।
কুম্ভ
আপনার জন্য একটি ভালো দিন হতে চলেছে। আপনি কাউকে সাহায্য করবেন, যা আপনাকে সারাদিন ইতিবাচক রাখবে। আগামীকাল আপনি যে কাজই শুরু করুন না কেন, তা সময়মতো সম্পন্ন হবে। একটি নতুন সম্পর্ক শুরু করার সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলো উন্নত করারও চেষ্টা করবেন, যা সফল হবে। আগামীকাল অফিসে আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে। আপনি আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা চিন্তিত হতে পারেন এবং তার শিক্ষকের সাথে কথা বলতে পারেন। আপনার প্রেমসঙ্গীর জন্য একটি ভালো দিন; আপনারা বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন।
মীন
আপনি আপনার মাকে একটি উপহার দিতে পারেন, যা তাকে খুশি করবে। আগামীকাল আপনার বাকি কাজগুলো সম্পন্ন হবে। কথা বলার চেয়ে শোনার উপর বেশি মনোযোগ দিন; এটি আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিখতে সাহায্য করতে পারে। কিছু নতুন মানুষ আপনার কথায় মুগ্ধ হয়ে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে। এই রাশির অধীনে জন্মগ্রহণকারী কবিরা তাদের কোনো একটি কবিতার জন্য প্রশংসা পেতে পারেন, যা তাদের আনন্দ দেবে। এছাড়াও, আপনার খরচ বাড়তে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More