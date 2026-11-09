মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে,৯ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে,৯ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ,বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
মেষ,বৃষ, মিথুন, কর্কটের ৯ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ সোমবারের ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ
আপনার জন্য একটি দারুণ দিন হতে চলেছে। আপনি সারাদিন সতেজ অনুভব করবেন। ইতিবাচক শক্তি আপনাকে ঘিরে থাকবে এবং লোকেরা আপনার আচরণে সন্তুষ্ট হবে। আপনি একটি বড় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্ব করার কথা বিবেচনা করবেন। আগামীকাল আপনি প্রত্যাশার চেয়ে বেশি আর্থিক লাভ দেখতে পাবেন। শিল্পকলার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা সমাজে আরও বেশি সম্মান অর্জন করবেন এবং লোকেরা আপনার সৃজনশীলতার প্রশংসা করবে।
বৃষ
আপনার জন্য একটি ভালো দিন হবে। আপনার ব্যবসায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি লাভ হবে। নবদম্পতিদের মধ্যে আগামীকাল মধুর খুনসুটি হতে পারে, যা তাদের সম্পর্কে আরও মাধুর্য যোগ করবে। আগামীকাল আর্থিক লেনদেনে সতর্কতা অবলম্বন করুন। যারা কর্মরত আছেন, তাদের কাজ শেষ করতে হয়তো আরেকটু বেশি পরিশ্রম করতে হতে পারে। শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফল করবে। আগামীকাল স্বাস্থ্যের জন্য একটি ভালো দিন হবে এবং আপনি আপনার কাজে সাফল্য অর্জন করবেন।
মিথুন
আপনি নতুন করে উত্তেজনা ও আনন্দ অনুভব করবেন। আপনি যা-ই হাতে নেবেন, তা মনপ্রাণ দিয়ে করবেন। আপনি একটি নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। মানসিক কষ্ট দূর হয়ে আপনি সুখী হবেন। আপনার সামাজিক পরিধি ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আপনি একজন বন্ধুর সাহায্য পাবেন। আগামীকাল কথা বলার সময় আপনাকে ভাষা সংযত রাখতে হবে, অন্যথায় কেউ আপনার বিরোধিতা করতে পারে। আত্মীয়দের আগমন আপনার দৈনন্দিন রুটিনে পরিবর্তন আনতে পারে এবং বাড়িতে একটি আনন্দময় পরিবেশ বিরাজ করবে।
কর্কট
আপনার জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। শিক্ষার্থীরা সাফল্য অর্জন করতে পারে, তবে তাদের পড়াশোনায় আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আপনি পরিবারের সাথে সুন্দর সময় কাটাবেন এবং একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করবেন। আপনি কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং আপনার অধস্তনরা আপনার কাছ থেকে শিখতে চাইবে। আপনার সঙ্গীর সাথে আপনার সম্পর্কের উন্নতি হবে। আগামীকাল আপনার কর্মক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংযোগ থেকে আপনি সুবিধা পাবেন। একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাহায্যে আপনার কাজ সম্পন্ন হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More