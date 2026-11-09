সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৯ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ৯ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আজ সোমবার। এই দিনে প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। সোমবার মানেই দেবাদিদেব মহাদেবের পুজোর দিন। এমন দিন, আজ কেমন কাটবে তা দেখে নিন।
সিংহ
আপনার জন্য একটি ভালো দিন হবে। আপনি আপনার পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে কিছু অনুপ্রেরণা পাবেন। আপনি যা কিছু করবেন, তাতেই সাফল্য লাভ করবেন। আপনার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকবে। কোনো আত্মীয় আপনার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য আপনাকে পরামর্শ দেবেন। আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। বয়োজ্যেষ্ঠরা আপনার আচরণে সন্তুষ্ট হবেন এবং লোকেরা আপনার প্রশংসা করবে। গাড়ি চালানোর সময় আপনাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। আপনার সন্তানরা তাদের পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে দিতে বলতে পারে।
কন্যা
আপনার জন্য একটি মিশ্র দিন হবে। আপনি কাজ এবং পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবেন। আপনি কোনো কাজ সম্পন্ন করার জন্য নতুন উপায় বিবেচনা করবেন। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে সফল হবেন। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে এবং আপনি একটি নতুন গাড়ির বিলাসিতা উপভোগ করবেন। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। বাড়ির কাজ শেষ করার পর, গৃহিণীরা ফোনে কথা বলে কিছু সময় কাটাবেন। আগামীকাল ছাত্রছাত্রীদের তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গ ও সমর্থনে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে দেখা যাবে।
তুলা
আপনার জন্য একটি অনুকূল দিন হবে। স্থগিত থাকা ব্যবসায়িক প্রকল্পগুলো পুনরায় শুরু করার ফলে আপনার ব্যস্ততা বাড়বে। কর্মরতদের তাদের নির্ধারিত কাজ সময়মতো সম্পন্ন করতে হবে, অন্যথায় তারা ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে তিরস্কারের সম্মুখীন হতে পারেন। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে দীর্ঘ ভ্রমণে যেতে পারেন, যা একে অপরকে আরও ভালোভাবে জানার সুযোগ করে দেবে। আগামীকাল আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য আপনি আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং প্রভাব ব্যবহার করবেন।
কন্যা
আপনার জন্য একটি ভালো দিন হবে। অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে আপনি আপনার অবসর সময় কোনো মন্দির বা ধর্মীয় স্থানে কাটাবেন। ভ্রমণে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, যা আনন্দদায়ক হবে। আগামীকাল আপনার অবসর সময়ে আপনি নিজের সবলতা ও দুর্বলতা নিয়ে ভাববেন। যদি আপনি জাগতিক কোলাহলে নিজেকে দিশেহারা মনে করেন, তবে নিজের জন্য কিছুটা সময় নিন এবং নিজের ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন করুন। আপনি পুরোনো বন্ধুদের সাথে কিছু সময় কাটাবেন, যা পুরোনো স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More