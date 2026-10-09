ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৯ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ৯ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ বৃহস্পতিবার দিনটি কেমন কাটবে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজ সামাজিক কর্মকাণ্ডে আপনার অংশগ্রহণ বাড়তে পারে। মানুষের মাঝে আপনার পরিচিতি ও সম্মান বাড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আয়ের নতুন পথ খুলে যাওয়ায় আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে উৎসাহ বাড়বে। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ভাইবোনদের সাথে আপনার তর্ক হতে পারে, তাই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখানো থেকে বিরত থাকুন। ছোট বাচ্চারা কোনো কিছুর জন্য জেদ করতে পারে এবং তাদের খুশি দেখে আপনি তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে প্রলুব্ধ হতে পারেন। পরিবারের সাথে সময় কাটানো আপনাকে ভেতর থেকে সুখী রাখবে।
মকর
আজ আর্থিক বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনি যদি আপনার ব্যবসায় কোনো পরিবর্তনের কথা ভেবে থাকেন, তবে এর ভালো-মন্দ দিকগুলো সাবধানে বিবেচনা করুন। যারা ব্যবসা বা বিদেশে কাজের সাথে জড়িত, তারা কিছু ভালো খবর পেতে পারেন। আপনি আপনার জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন আনতে চাইবেন এবং নতুন পোশাক, গয়না বা আপনার পছন্দের জিনিসপত্রের জন্য মন খুলে খরচ করতে পারেন। আপনি ধর্মীয় এবং সমাজসেবামূলক কাজেও আগ্রহী হতে পারেন। যদি কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার সুযোগ পান, তবে এগিয়ে আসা আপনাকে আত্মিক তৃপ্তি দেবে।
কুম্ভ
আজকের দিনটি কিছু দিক থেকে মিশ্র অভিজ্ঞতার হতে পারে, কিন্তু আপনার বোধশক্তি ও ধৈর্য আপনাকে সহজেই পরিস্থিতি সামলে নিতে সাহায্য করবে। অন্যদের সাথে আপনার সম্পর্ক স্বাভাবিকের চেয়ে ভালো থাকবে এবং আপনি কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে একটি ছোট ভুলের কারণে ঊর্ধ্বতনদের বিরাগভাজন হতে পারেন, তাই কাজ শুরু করার আগে তা ভালোভাবে যাচাই করে নিন। পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ে চূড়ান্ত হওয়ায় বাড়িতে আনন্দ ও উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হতে পারে।
মীন
আজ কথা বলার আগে একটু থেমে চিন্তা করলে আপনার উপকার হবে। আপনার বলা একটি ছোট কথাও অন্য ব্যক্তির উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন পথ খুলে যেতে পারে এবং আপনি একটি ভালো সুযোগের কথা জানতে পারেন। আপনার হাতে নেওয়া যেকোনো কাজেই সাফল্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, আপনি পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। তাড়াহুড়ো করে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ এই সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সরকারি কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য আজকের দিনটি সহায়ক হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More