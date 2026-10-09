মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা!৯ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ৯ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির আজ প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল রইল।
মেষ
আজকাল আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত জরুরি। অপ্রয়োজনীয় খরচ দীর্ঘমেয়াদে আপনার বাজেট নষ্ট করে দিতে পারে। কিছু লোক আপনার বেপরোয়া মনোভাব পছন্দ নাও করতে পারে, তাই নিজের কাজের ব্যাপারে আরেকটু বেশি মনোযোগী হওয়াই ভালো। সামান্য অসাবধানতাও কর্মক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, তাই প্রতিটি কাজ সাবধানে করুন। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করলে আপনাদের মধ্যে বোঝাপড়া ও বিশ্বাস বাড়বে। ছোটখাটো বিষয়ে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে তর্ক করা এড়িয়ে চলুন, কারণ সেগুলো অকারণে বড় আকার ধারণ করতে পারে।
বৃষ
আজ আপনার মন সম্পূর্ণরূপে উপাসনা ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে নিবিষ্ট থাকবে। কোনো ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আপনার মনে শান্তি আনবে এবং মানুষের মাঝে আপনার সম্মান বৃদ্ধি করতে পারে। কোনো অনুষ্ঠানে স্বীকৃতি বা উপহার পেলে দিনটি আরও বিশেষ হয়ে উঠবে। দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পুরোনো বন্ধুর সাথে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ মধুর স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে পারে। কোনো বড় ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, প্রতিটি দিক সাবধানে বিবেচনা করুন। আপাতত, অংশীদারিত্ব-সম্পর্কিত উদ্যোগে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয়।
মিথুন
আজকের দিনটি শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন আশা বয়ে আনতে পারে। পড়াশোনা ও উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত নতুন সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন এবং পুরোনো দেনা ধীরে ধীরে পরিশোধ করার চেষ্টা করুন। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পাওয়া একটি মনোরম চমক আপনার মনকে প্রফুল্ল করে তুলবে। গাড়ি চালানোর সময় বেপরোয়া আচরণ পরিহার করুন। আপনার আয় বাড়ানোর জন্য নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আপনার প্রচেষ্টা হয়তো তাৎক্ষণিক ফল দেবে না, কিন্তু ধীরে ধীরে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে আসতে শুরু করবে।
কর্কট
আজকের দিনটি কিছু বিষয়ে উত্থান-পতনের হতে পারে। কোনো বিবাদ দেখা দিতে পারে, কিন্তু তাতে জড়িয়ে না পড়ে চুপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কর্মসংক্রান্ত কোনো কারণে আপনাকে ভ্রমণে যেতে হতে পারে। বহুদিন ধরে হারিয়ে যাওয়া কোনো প্রিয় জিনিস ফিরে পেলে দারুণ আনন্দ হবে। আজ পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজ না করে, পদক্ষেপ নেওয়ার আগে ভালোভাবে চিন্তা করুন। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ আপনার যেকোনো অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে সাহায্য করতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More