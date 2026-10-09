সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৯ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ৯ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কোন কোন রাশি লাকি। এই চার রাশির ভাগ্যফলে প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে আজ শুক্রবার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ শুক্রবারের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনি আপনার লক্ষ্যের দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাবেন। যদিও কিছু প্রতিপক্ষ বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে, কঠোর পরিশ্রম এবং ধৈর্যের মাধ্যমে আপনি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে একটি দায়িত্ব পেতে পারেন এবং তা সম্পূর্ণ গুরুত্বের সাথে পালন করবেন। বন্ধুদের সাথে আনন্দ ও উপভোগের জন্যও আপনি সময় পাবেন। অপরিচিতদের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। আজ আপনার মনে সম্পত্তি কেনা বা বেচা সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা দানা বাঁধতে পারে।
কন্যা
আজ কিছু পরিস্থিতি আপনার পরীক্ষার কারণ হতে পারে, তাই আপনার কথাবার্তা এবং আচরণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। একটি আইনি বিষয় নিয়ে উত্তেজনা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে একটি ছোট ভুলও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, তাই আপনার ঊর্ধ্বতনদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং নিজের কাজে সতর্ক থাকুন। কাঙ্ক্ষিত কাজ না পেলে কিছুটা হতাশা আসতে পারে, কিন্তু ধৈর্য বজায় রাখা জরুরি। পারিবারিক বিষয়ে বাইরের পরামর্শ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। এই সময়ে আপনার ভাইবোনদের সমর্থন আপনাকে মানসিক স্বস্তি দেবে।
তুলা
অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়াই আজ আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে। আপনি পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ে নিয়ে চিন্তিত থাকতে পারেন। এমন ক্ষেত্রে, বড়দের পরামর্শ খুব সহায়ক হবে। আজ কোনো কাজ ফেলে রাখা ক্ষতিকর হতে পারে, তাই সময়মতো আপনার দায়িত্বগুলো শেষ করার চেষ্টা করুন। আপনি আপনার সঞ্চয় বিনিয়োগ করার কথা ভাবতে পারেন অথবা কোনো ভালো প্রকল্পে আপনার অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন। আপনার সন্তানকে তার চাকরি বা কর্মজীবনের কারণে কিছু সময়ের জন্য বাড়ি ছেড়ে যেতে হতে পারে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কাজের জন্য আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে। কাউকে টাকা ধার দেওয়ার আগে ভালোভাবে ভেবে দেখুন, কারণ পরে তা ফেরত পাওয়া কঠিন হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে কথা বলার সময় এমন শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন যা সম্পর্কের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। পারিবারিক যেকোনো সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করাই শ্রেয়। বাইরের পরামর্শের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। ধৈর্য এবং বোঝাপড়া আজ আপনার সবচেয়ে বড় সহায়ক হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More